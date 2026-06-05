Собрали афишу фестивалей, где не ловит Wi-Fi, но есть незабываемый вайб свободы и искусства. Готовьтесь, будет громко и интересно!

Объявляем игнор душным офисам, дедлайнам и бесконечным уведомлениям. Пусть хотя бы несколько выходных этого лета пройдут под знаком тотального цифрового детокса, музыки и искусства.

Когда: 6–30 июня.

Цикл концертов классической музыки под открытым небом, объединяющий музыку, литературу и изобразительное искусство.

Где: Музей-заповедник В. Д. Поленова (Заокский район), Центр семейной истории, Дом Дворянского собрания и Концертный зал филармонии (Тула).

Сколько: от 300 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

Театральный фестиваль «Лето в усадьбе Федяшево»

Погрузиться в атмосферу классики и вдохновения. Спектакли, экскурсии по усадьбе и пекарне, фотозоны, мастер-классы и открытый микрофон.

Когда: 6 июня.

Где: Тульская область, Ясногорский район, деревня Федяшево, ул. Советсткая, уч. 8-а.

Сколько: 300 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 0+

«Автострада 2026»

Когда: 12 июня.

Международный автомобильный фестиваль с участием более 1000 образцов ретро- и современной техники, а также ралли исторических автомобилей.

Где: Тула, пл. Ленина, ул. Менделеевская, Тульский кремль.

Сколько: вход свободный.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

«Дикая Мята»

Когда: 19–21 июня.

На «Дикой Мяте-2026» выступят: Бонд с кнопкой, Ёлка, Танцы Минус, IOWA, ТMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, Гудтаймс, Нейромонах Феофан, Драгни и др. Всего на 8 сценах фестиваля пройдет более 130 концертов и диджей-сетов.

Где: Тульская область, Алексинский район, Бунырево, арт-кэмп «Дикая Мята».

Сколько: 12 000 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

«Патио джаз фест»

Когда: 20-21 июня.

Пятый юбилейный фестиваль «ПАТИО ДЖАЗ ФЕСТ». Изысканная атмосфера музыки под открытым небом, выступления ярких артистов и крутой хедлайнер.

Где: 20 июня — двор кластера «Октава», 21 июня — двор Ликёрки Лофт.

Сколько: вход свободный.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

Когда: 3-5 июля.

Юбилейный X театральный фестиваль. В программе: спектакли под открытым небом, творческие встречи у усадьбы и вечерние показы.

Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».

Сколько: уточняется. Продажи скоро стартуют.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

«Бессонница»

Когда: 9-13 июля.

Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом. Каждое лето на уютной поляне, окруженной лесом и рекой, устанавливают огромные экраны и в течение четырех ночей показывают лучшее из сотен фильмов, которые присылают режиссеры со всего света. Днем — музыка, перформансы, инсталляции, лекции, развлечения и природа. И карнавал!

Где: Калужская область, Юхновский район, недалеко от деревни Рыляки.

Сколько: 8715 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

«Терра мелодия»

Когда: 11-12 июля.

Фестиваль национальных культур. Артисты из разных регионов России и стран мира представят свою музыку в различных жанрах.Помимо концертов в программе лекции, мастер-классы, игры и гуляния.

Где: Тульская область, Алексинский район, Бунырево, арт-кэмп «Дикая Мята».

Сколько: 1500 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

Фестиваль еды и музыки «Пикник у господина Пуфа»

Когда: 11 июля.

Зрители научатся готовить блюда по мотивам легендарных «Лекций господина Пуфа», попробуют авторские угощения на гастрономическом базаре и откроют для себя секреты локальных продуктов (и не только).



Гостей ждут живые выступления молодых талантов и известных тульских исполнителей. Также будут проводится лекции об истории кулинарии.

Где: п. Одоев, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79.

Сколько: вход свободный.

6+

«Архстояние»

Когда: 23–26 июля.

Фестиваль современного искусства и архитектуры под открытым небом.

Где: Калужская область, дер. Звизжи, арт-парк «Никола-Ленивец».

Сколько: 9900 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 16+

Vashana Sup Camp

Когда: 24–26 июля.

Летнее приключение на воде: SUP-борды, сплавы, концерты, йога и палаточный лагерь на живописном берегу реки.

Где: Тульская область, Алексинский район, Бунырево, арт-кэмп «Дикая Мята».

Сколько: 1500 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

Когда: 1-2 августа.

Мастер-классы от именитых шефов, много еды, музыки и лекций.

Где: Тульская область, Алексинский район, Бунырево, арт-кэмп «Дикая Мята».

Сколько: 1500 руб.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

Фестиваль воздухоплавания «Небо России»



Фото Екатерины Елизаровой. Предоставлено дирекцией фестиваля.

Когда: 7-9 августа.

Тепловые аэростаты, воздушные змеи, живая музыка, ярмарка рукоделия, творческие мастерские, встречи с пилотами, экскурсии и отдых на природе. Аэростатов будет много, их можно будет рассматривать, флотографировать и даже использовать по назначению. Особенно красивое событие – вечернее свечение.

Где: Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский. Координаты: 54.402255, 40.339199.

Сколько: вход свободный.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

«Октакон»

Когда: 8-9 августа.

Яркий фестиваль гик-культуры для посетителей .Комиксы, киберпанк, косплей, аниме, блогеры, редкий мерч и лекции. Хедлайнер фестиваля – актер Дмитрий Чеботарев, Олег Волков из киновселенной «Майор Гром», вампир Сергей из «Вампиров средней полосы», капитан Денис Симонов из «Отпечатков», Урфин Джюс из «Волшебника Изумрудного города».

Где: Тула, Центральный пер., 18, кластер «Октава».

Сколько: вход свободный.

Дополнительная информация по ссылке. 6+

Interstellar Fest

Когда: 8-13 августа.

Главное астрономическое событие лета. Насладиться метеорным потоком Персеид, наблюдать за небом в мощные телескопы, слушать лекции и концерты, смотреть выставки и вдохновляться необъятным космосом.

Где: Тульская область, пос. Студенецкие выселки, глэмпинг Astroglamp.

Сколько: 9900 руб.

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