Ян Ван Эйк

Лекция посвящена жизни и творчеству нидерландского мастера Северного Возрождения — Яну Ван Эйку.

Художник создавал преимущественно религиозные композиции, но был также мастером портретной живописи. С именем Яна Ван Эйка связывают развитие и распространение техники масляной живописи. Одно из величайших творений художника — Гентский алтарь, грандиозный многоярусный полиптих из 24 картин с изображением 258 человеческих фигур. Творчество Яна Ван Эйка пронизано ощущением божественной драгоценности повседневного бытия, исполнено огромной духовной силы и глубины идей. В своеобразном девизе Ван Эйка «Как умею» слились смирение и достоинство, присущие как самому художнику, так и всему его творчеству.

Лекцию прочтёт Мария Александровна Серова.

100 Р.