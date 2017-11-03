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Ян Ван Эйк

Ян Ван Эйк

Лекция посвящена жизни и творчеству нидерландского мастера Северного Возрождения — Яну Ван Эйку.

Художник создавал преимущественно религиозные композиции, но был также мастером портретной живописи. С именем Яна Ван Эйка связывают развитие и распространение техники масляной живописи. Одно из величайших творений художника — Гентский алтарь, грандиозный многоярусный полиптих из 24 картин с изображением 258 человеческих фигур. Творчество Яна Ван Эйка пронизано ощущением божественной драгоценности повседневного бытия, исполнено огромной духовной силы и глубины идей. В своеобразном девизе Ван Эйка «Как умею» слились смирение и достоинство, присущие как самому художнику, так и всему его творчеству.

Лекцию прочтёт Мария Александровна Серова.

100 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
18 ноября 2017, суббота
10:30
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