Даже самая обыкновенная жизнь самой обычной женщины может преподнести необычный подарок: сквозь серую однообразную завесу будней вдруг пробивается яркий солнечный луч. И нужно успеть ухватиться за него и вовремя понять, что это тот самый счастливый шанс, которого мы ждем всю жизнь.

Но подарки часто преподносятся весьма неожиданно и в весьма странных упаковках, и главное — не побояться быть смешными и нелепыми, не растеряться в самых невероятных и экстравагантных ситуациях, устоять под натиском сменяющихся с бешеной скоростью событий, вовремя прыгнуть в новую жизнь и обрести свое счастье.

Невероятно смешная, трогательная и светлая история про безграничные возможности женщины, про неутолимое желание любить и быть любимой и про то, что каждому из нас, несмотря ни на что, всегда дается шанс получить от жизненной лотереи свой счастливый билет.

В главных ролях: Олеся Железняк, Андрей Леонов, Татьяна Кравченко/Наталья Старкова, Дарья Михайличенко, Андрей Бутин/Спартак Симченко.

Цена билетов от 500 до 1500 Р. Билеты продаются в Центральном универмаге. Справки по телефонам: 79−03−86 и 8−905−621−31−61.