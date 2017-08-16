Оперетта поражает, удивляет, пленяет, оперетта — это сказка. И как нельзя лучше это показано в «Большом вальсе».

Удивительные истории порой происходят в жизни. Можно, например, необдуманно жениться в семнадцать лет, потом, осознав несоответствие социального положения своей избранницы (он — принц, она — служанка), сбежать от своей жены, а потом, встретив через двадцать лет, не узнать. Более того, в неё можно снова влюбиться, да так, что решиться на отказ от престола, положения и состояния и стать при этом безмерно счастливым человеком! Так и произошло с героем оперетты «Большой вальс» Альбертом фон Ротенбергом.

Вы скажете, что это невозможно, что за сказка? Но ведь оперетта и есть сказка — прекрасная сказка о любви и верности, порядочности и преданности. А этого так не хватает в наше время.

И пусть хотя бы на два часа волшебная музыка Короля Вальсов — Иоганна Штрауса закружит вас в хитросплетениях сюжета любовной истории, имя которой Оперетта.

Цена билетов от 600 до 1200 Р. Билеты продаются в кассе филармонии и Центральном универмаге. Справки по телефонам: 36−77−96, 79−03−86, 8−905−621−31−61.