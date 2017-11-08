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Gnessin Baroque

Gnessin Baroque

В канун дня памяти Л. Н. Толстого в Доме культуры «Ясная Поляна» выступит ансамбль старинной музыки Gnessin Baroque.

Участники ансамбля Gnessin Baroque исполняют старинную музыку на исторических инструментах — клавесине, траверс-флейте, барочный скрипке и барочной виолончели. Гости Ясной Поляны услышат произведения раннего и позднего итальянского барокко, демонстрирующие все грани этой блестящей инструментальной музыки.

В исполнении ансамбля прозвучат произведения Дарио Кастелло, Джованни Пандольфи-Меалли, Арканджело Корелли, и наряду с ними — малоизвестные сочинения итальянских композиторов, которые последний раз «оживали» несколько столетий назад. Музыканты сыграют сонаты для инструментов соло и трио-сонаты, демонстрирующие культуру пения на инструментах — исполнения сольных партий.

справка

Ансамбль Gnessin Baroque был создан в 2016 году. В его составе — известные исполнители старинной музыки: Ольга Ивушейкова (траверс-флейта), Марина Катаржнова (барочная скрипка), Ольга Мартынова (клавесин), Август Крепак (барочная виолончель). Все участники «Gnessin Baroque» имеют непосредственное отношение к знаменитой московской школе имени Гнесиных, являясь либо ее выпускниками, либо преподавателями.

Музыканты ансамбля — регулярные участники европейских и российских фестивалей в области старинной и современной музыки, авторы множества студийных записей, как солисты и в составе камерных ансамблей. В частности, в составе оркестра Pratum Integrum музыканты выступали на яснополянском «Саде гениев» в 2016 году.

Вход по билетам. Стоимость билета — 500 рублей

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
19 ноября 2017, воскресенье
15:00
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