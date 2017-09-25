Otto Dix
Группа Otto Dix презентует новый альбом «Левиафан».
Otto Dix — пример коллектива, сумевшего не только ворваться в музыкальный рынок некоммерческой музыки и всего за несколько лет существования стать одной из наиболее популярных формаций на этой ниве, но и создать собственный жанр в разрезе альтернативной российской сцены. «Визитной карточкой» Otto Dix являются также необычный контр-тенор вокалиста и театрально-пантомимные элементы, органично интегрированные в общее концертное действо.
Билеты от 900 Р.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
17 ноября 2017, пятница
19:00