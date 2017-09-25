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Otto Dix

Otto Dix

Группа Otto Dix презентует новый альбом «Левиафан».

Otto Dix — пример коллектива, сумевшего не только ворваться в музыкальный рынок некоммерческой музыки и всего за несколько лет существования стать одной из наиболее популярных формаций на этой ниве, но и создать собственный жанр в разрезе альтернативной российской сцены. «Визитной карточкой» Otto Dix являются также необычный контр-тенор вокалиста и театрально-пантомимные элементы, органично интегрированные в общее концертное действо.

Билеты от 900 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
17 ноября 2017, пятница
19:00
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