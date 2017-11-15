В Туле состоится мини-фестиваль «Белое каление».

Данный проект призван популяризировать кузнечное ремесло и кузнечные технологии как объекты нематериального культурного наследия Тульской области, способствовать укреплению творческих связей между мастерами Тульской области и других регионов России.

На подворье «Тульская кузня» зрители станут участниками мастер-шоу «Ухват — в печи хозяин», на котором узнают много интересного о старинном тульском ремесле, увидят процесс изготовления кузнечных изделий.

Вход свободный.