Белое каление
В Туле состоится мини-фестиваль «Белое каление».
Данный проект призван популяризировать кузнечное ремесло и кузнечные технологии как объекты нематериального культурного наследия Тульской области, способствовать укреплению творческих связей между мастерами Тульской области и других регионов России.
На подворье «Тульская кузня» зрители станут участниками мастер-шоу «Ухват — в печи хозяин», на котором узнают много интересного о старинном тульском ремесле, увидят процесс изготовления кузнечных изделий.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, 1б
17 ноября 2017, пятница
14:00