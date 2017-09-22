Несистематический курс литературы: Людмила Сараскина
С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».
18 ноября историк литературы, прижизненный биограф Александра Солженицына Людмила Сараскина прочитает лекцию «Гений или посредственность? Герой или предатель? Предъюбилейные споры о Солженицыне».
В преддверии столетнего юбилея
Вход на лекции свободный, необходима регистрация.