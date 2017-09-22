Несистематический курс литературы: Людмила Сараскина

С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».

18 ноября историк литературы, прижизненный биограф Александра Солженицына Людмила Сараскина прочитает лекцию «Гений или посредственность? Герой или предатель? Предъюбилейные споры о Солженицыне».

В преддверии столетнего юбилея А. И. Солженицына , которое будет широко отмечаться 11 декабря 2018 года, литературная общественность России и зарубежья продолжает обсуждать огромное творческое наследие писателя и его значение в жизни страны и всего читающего мира. Что значил для граждан Европы его «Архипелаг ГУЛАГ»? Как были восприняты в СССР его первые рассказы и за что он был изгнан из страны? Линия жизни Солженицына не имеет аналогов: путь школьника из провинции, росшего без отца, до Нобелевского лауреата и всемирно известного писателя, уникален. Споры о нем, порой горячие и непримиримые, не стихают по сей день.

Вход на лекции свободный, необходима регистрация.