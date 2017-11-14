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Обитель теней

Обитель теней

Страна:
Испания, 2017
 
Премьера:
в РФ 16.11.2017
 
Режиссер:
Серхио Х. Санчес
  
Актеры:
Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Джордж МакКэй, Миа Гот, Кайл Соллер, Том Фишер, Роберт Нэйрн, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Лаура Брук
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты...

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