Страна: Испания, 2017

Премьера: в РФ 16.11.2017

Режиссер: Серхио Х. Санчес

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Джордж МакКэй, Миа Гот, Кайл Соллер, Том Фишер, Роберт Нэйрн, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Лаура Брук

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 110 мин

Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты...