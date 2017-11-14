Обитель теней
Страна:
Испания, 2017
Премьера:
в РФ 16.11.2017
Режиссер:
Серхио Х. Санчес
Актеры:
Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Джордж МакКэй, Миа Гот, Кайл Соллер, Том Фишер, Роберт Нэйрн, Мэттью Стэгг, Николя Харрисон, Лаура Брук
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
110 мин
Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты...
Сегодня
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Киносити
Завтра
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
14:00
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
16:35
21:00
Завтра
|Киносити
|
14:00
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
16:35
21:00
18 ноября, суббота
|Киносити
|
14:00
21:55
19 ноября, воскресенье
|Киносити
|
14:00
21:55
20 ноября, понедельник
|Киносити
|
14:00
21:55
21 ноября, вторник
|Киносити
|
14:00
21:55
22 ноября, среда
|Киносити
|
14:00
21:55