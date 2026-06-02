В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер переменный, до десяти метров в секунду.
Температура по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
Синоптики прогнозируют умеренный ветер.
В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер переменный, до десяти метров в секунду.
Температура по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
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