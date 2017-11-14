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Джиперс Криперс 3

Джиперс Криперс 3

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 16.11.2017
 
Режиссер:
Виктор Сальва
  
Актеры:
Мег Фостер, Стэн Шоу, Джина Филипс, Майкл Пападжон, Джонатан Брек, Кэрри Лазар, Джойс Жиро, Дэйв Дэвис, Честер Рашинг, Дон Йессо
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,59
          
 

 

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка по имени Дэрри, которого она назвала в честь своего погибшего брата. Триш часто видит один и тот же кошмар, в котором ее сына ждет та же участь, что и брата. Будучи преисполненной решимости не допустить этого, Триш отправляется на поиски Джека Таггарта-старшего и его сына, чтобы с их помощью навсегда положить конец кровавым убийствам Крипера.

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