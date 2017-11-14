Джиперс Криперс 3

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 16.11.2017

Режиссер: Виктор Сальва

Актеры: Мег Фостер, Стэн Шоу, Джина Филипс, Майкл Пападжон, Джонатан Брек, Кэрри Лазар, Джойс Жиро, Дэйв Дэвис, Честер Рашинг, Дон Йессо

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 101 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,59

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка по имени Дэрри, которого она назвала в честь своего погибшего брата. Триш часто видит один и тот же кошмар, в котором ее сына ждет та же участь, что и брата. Будучи преисполненной решимости не допустить этого, Триш отправляется на поиски Джека Таггарта-старшего и его сына, чтобы с их помощью навсегда положить конец кровавым убийствам Крипера.