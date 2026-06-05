Фото Дмитрия Дзюбина.

В большом просторном доме, где уже готовятся к празднику и ждут гостей, нас встречает улыбчивая женщина в цветастом платье. Она уверенно поддерживает беседу, хорошо помнит события своей долгой жизни, шутит и смеётся. Глядя на её живой взгляд и интерес к происходящему, трудно поверить, что Елене Сергеевне Коровкиной исполнилось 100 лет!

— Какие чувства вы испытываете в свой день рождения?

— Года, как вода, незаметно пролетели. Я не видела, как мои сто лет прошли. Сама себе не верю (смеется). При такой жизни, какую мы жили, кажется, и до полтинника бы не дожили.

Детства у нас не было. Как пошли в школу, так сразу стали работать в колхозе. На прополке работали, и учительница с нами, загорелая, стояла (смеется). Нам показывали, какую травку нужно сорвать, а какую оставить. В деревне всегда была работа. Зимой вывозили навоз на поля. Каникул не было — всё время трудились.

— Елена Сергеевна, о чём мечтали в молодости?

— Тогда мечты были простые — убежать из деревни. Мы работали в колхозе почти задаром, а документов не давали, уехать было невозможно.

— Как вы оказались в Туле?

— Я родом из Тульской области, Крапивенский район, деревня Малая Браженка. Когда началась война, нас мобилизовали. Из деревни я попала в Тулу, работала на рафинадном заводе. Было очень тяжело: головка сахара весила 16 килограммов, жара в цеху стояла 60 градусов. Час отработаешь — десять минут давали отдохнуть. А если жару эту не держать, сахар прокисал, и его приходилось переваривать. А переваривать некогда, страна ждала! Грузили, грузили, грузили… Кого-то мобилизовали в шахты, кого-то на железную дорогу — кого куда. Но я сказала: «Не пойду я на железную дорогу». Там стрелку переводили сами, перетаскивали. Перетащишь не так — могли расстрелять…

— Чем вы занимались после войны?

— На «Штампе» работала, тогда он по-другому назывался. В то время работу не выбирали, а шли туда, куда возьмут. Объявляли по радио: «Будет набор…» Меня не сразу взяли, потом в отделе кадров сказали: «Вы давно ходите, давайте я вас возьму в 16-й цех. Пойдете работу смотреть?» Не пошла. Какая бы она ни была, я буду её выполнять. Если заставят меня трактор водить, значит, я буду его водить. Оформляйте меня.

Пришла уже на работу. Стоит охранник на переезде, я спросила его, где находится 16-й цех. Он мне показал женщину, которая бревна выгружает, — вот такая работа. Работала на заводе грузчиком: бревна выгружала из вагонов, медь таскала на своих плечах…



Елена Коровкина с караваем на свадьбе одной из дочерей.

— Какие события стали самыми важными в вашей жизни?

— Наверное, рождение детей. Дети-то у меня какие (улыбается). У меня было три дочери. Куда приду в организацию, все время спрашивают: «Дети есть?» — «Есть». — «Сколько у вас детей?» — «Трое». — «Да куда их так много!» (Смеется) Это вот было сказано в мой адрес.



Елена Сергеевна Коровкина с дочерьми Екатериной и Ниной.

— Что помогало преодолевать трудности?

— Трудности были, конечно. Нам жить было негде, у нас ничего не было. Восемь лет мы отжили во времяночке, там ютились. На заводе мне говорили: «Давай мы тебе комнату дадим? Восемь-девять квадратных метров».

Да какую мне комнату! Я восемь лет отжила, как в тюрьме, а вы теперь меня пожизненно заключить хотите!

Не взяла я комнату, но помогли мне немного. Крышу над головой поставили. А сейчас дети мои, внуки, правнуки построили этот дом (показывает). А мне только живи и радуйся (смеется).



Елена Сергеевна с мужем и детьми.

— Чем вы особенно гордитесь?

— Я ветеран Великой Отечественной войны. В войну мы работали день и ночь, недаром поется: «У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей…»

— А есть ли время, по которому вы скучаете?

— Я сейчас постоянно скучаю. Уйдут все, а я сижу жду, когда кто-нибудь придёт ко мне. Смотрю, бежит ко мне мой правнучек — и сразу к холодильнику. Бери себе всё, все бери (смеется).

— Елена Сергеевна, в чём секрет вашего долголетия?

— Я никогда в жизни не пила алкоголь. Сто лет прожила — и ста капель не выпила. Мы закаленные трудом с детства, поэтому мы сильные и прожили столько лет. Сила нас сберегла. В колхозе сеяли руками, снопы вязали. Было нам по 16 лет. 16 копён вязали, а каждая копна имела 52 снопа. Вот посчитайте, сколько я связала… А потом мы эти снопы стаскивали в скирды, накладывали. Была солдатская обмотка пристроена, поднимаешь голову — эту обмотку закидываешь: «Раз, два — взяли!» И бежим, бежим выбрасывать в скирду. Мы не идём, а именно бежим, потому что нам было тяжело.

— Что бы вы хотели пожелать молодому поколению?

— Трудитесь на славу Родины. Не бойтесь работы и делайте своё дело честно!

Сегодня столетняя юбилярша редко выходит из дома, но с радостью принимает гостей и особенно ждёт встреч с правнуками. За её плечами — век, вместивший тяжёлое крестьянское детство, войну, трудовые подвиги и большую семью. Елене Сергеевне Коровкиной в её юбилей также прислали свои поздравления Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.