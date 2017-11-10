Лига справедливости

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 16.11.2017

Режиссер: Джосс Уидон

Актеры: Бен Аффлек, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Эми Адамс, Генри Кавилл, Рэй Фишер, Конни Нильсен, Дайан Лэйн, Дэниэл Стисен, Джесси Айзенберг, Джереми Айронс, Уиллем Дефо

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 121 мин

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.