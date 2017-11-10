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Лига справедливости

Лига справедливости

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 16.11.2017
 
Режиссер:
Джосс Уидон
  
Актеры:
Бен Аффлек, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Эми Адамс, Генри Кавилл, Рэй Фишер, Конни Нильсен, Дайан Лэйн, Дэниэл Стисен, Джесси Айзенберг, Джереми Айронс, Уиллем Дефо
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
121 мин
  

 

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

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Сегодня
09:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Алмаз Синема
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Октябрь
12:30 Киносити
12:50 Алмаз Синема
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Киносити
15:10 3D Алмаз Синема
15:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Октябрь
15:40 Киносити
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 3D Киносити
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Алмаз Синема
17:55 Синема Стар
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 Победа (Новомосковск)
18:05 Киносити
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:15 Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:50 3D Алмаз Синема
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20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 3D Октябрь
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Алмаз Синема
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 3D Октябрь
10:10 3D Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Алмаз Синема
10:50 Киносити
10:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25 3D Азот (Новомосковск)
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Октябрь
12:30 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Алмаз Синема
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 3D Синема Стар
14:00 Победа (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Киносити
15:10 3D Алмаз Синема
15:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Октябрь
15:40 Киносити
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 3D Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Стар
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 Победа (Новомосковск)
18:05 Киносити
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:15 Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Алмаз Синема
20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:35 3D Октябрь
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Алмаз Синема
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:20 3D Синема Стар
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 ноября, суббота
10:10 3D Киносити
10:50 Киносити
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Синема Стар
14:00 Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:40 Киносити
17:10 3D Киносити
17:55 Синема Стар
18:05 Победа (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
00:10 Киносити
00:20 3D Синема Стар
01:20 Киносити
19 ноября, воскресенье
10:10 3D Киносити
10:50 Киносити
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Синема Стар
14:00 Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:40 Киносити
17:10 3D Киносити
17:55 Синема Стар
18:05 Победа (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
00:10 Киносити
00:20 3D Синема Стар
01:20 Киносити
20 ноября, понедельник
10:10 3D Киносити
10:50 Киносити
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
14:00 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Синема Стар
14:50 3D Киносити
15:40 Киносити
17:10 3D Киносити
17:55 Синема Стар
18:05 Киносити
18:05 Победа (Новомосковск)
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
00:10 Киносити
21 ноября, вторник
10:10 3D Киносити
10:50 Киносити
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Синема Стар
14:00 Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:40 Киносити
17:10 3D Киносити
17:55 Синема Стар
18:05 Победа (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
00:10 Киносити
22 ноября, среда
10:10 3D Киносити
10:50 Киносити
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:30 3D Азот (Новомосковск)
14:00 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Синема Стар
14:50 3D Киносити
15:40 Киносити
17:10 3D Киносити
17:55 Синема Стар
18:05 Победа (Новомосковск)
18:05 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:30 Киносити
19:50 3D Азот (Новомосковск)
20:10 Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
21:50 3D Азот (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:55 Киносити
23:00 Синема Стар
00:10 Киносити
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