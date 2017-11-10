Лига справедливости
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 16.11.2017
Режиссер:
Джосс Уидон
Актеры:
Бен Аффлек, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Эми Адамс, Генри Кавилл, Рэй Фишер, Конни Нильсен, Дайан Лэйн, Дэниэл Стисен, Джесси Айзенберг, Джереми Айронс, Уиллем Дефо
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
121 мин
Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.
Сегодня
Завтра
18 ноября, суббота
|10:10 3D
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:30
|Киносити
|13:15
|Киносити
|13:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:00
|Победа (Новомосковск)
|14:50 3D
|Киносити
|15:40
|Киносити
|17:10 3D
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:05
|Победа (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Киносити
|21:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:50 3D
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|00:20 3D
|Синема Стар
|01:20
|Киносити
19 ноября, воскресенье
|10:10 3D
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:30
|Киносити
|13:15
|Киносити
|13:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:00
|Победа (Новомосковск)
|14:50 3D
|Киносити
|15:40
|Киносити
|17:10 3D
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:05
|Победа (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Киносити
|21:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:50 3D
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|00:20 3D
|Синема Стар
|01:20
|Киносити
20 ноября, понедельник
|10:10 3D
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:30
|Киносити
|13:15
|Киносити
|13:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Победа (Новомосковск)
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:50 3D
|Киносити
|15:40
|Киносити
|17:10 3D
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:05
|Киносити
|18:05
|Победа (Новомосковск)
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Киносити
|21:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:50 3D
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
21 ноября, вторник
|10:10 3D
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:30
|Киносити
|13:15
|Киносити
|13:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:00
|Победа (Новомосковск)
|14:50 3D
|Киносити
|15:40
|Киносити
|17:10 3D
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:05
|Победа (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Киносити
|21:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:50 3D
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
22 ноября, среда
|10:10 3D
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:30
|Киносити
|13:15
|Киносити
|13:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:00
|Победа (Новомосковск)
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:50 3D
|Киносити
|15:40
|Киносити
|17:10 3D
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:05
|Победа (Новомосковск)
|18:05
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Киносити
|21:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:50 3D
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
23 ноября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Алмаз Синема
|
3D 10:30
12:50
3D 15:10
17:30
3D 19:50
22:10
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
|Октябрь
|
3D 09:00
12:00
3D 15:30
19:15
3D 20:35
23:50
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
10:55
3D 11:35
12:50
13:30
14:10
15:25
16:05
3D 16:45
17:30
18:00
18:40
19:20
20:35
21:15
3D 21:55
22:30
23:10
23:50
00:30
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Алмаз Синема
|
3D 10:30
12:50
3D 15:10
17:30
3D 19:50
22:10
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
00:10
|Октябрь
|
3D 09:00
12:00
3D 15:30
19:15
3D 20:35
23:50
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
10:55
3D 11:35
12:50
13:30
14:10
15:25
16:05
3D 16:45
17:30
18:00
18:40
19:20
20:35
21:15
3D 21:55
22:30
23:10
23:50
00:30
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
3D 00:20
18 ноября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
00:10
01:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
3D 00:20
19 ноября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
00:10
01:20
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
3D 00:20
20 ноября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
21 ноября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
22 ноября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
3D 13:30
3D 19:50
3D 21:50
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
12:30
13:15
3D 14:50
15:40
3D 17:10
18:05
19:30
20:30
3D 21:50
22:55
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
14:00
18:05
20:10
|Синема Стар
|
3D 14:00
17:55
3D 19:00
23:00
23 ноября, четверг
|Киносити
|
00:10