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Субурбикон

Субурбикон

Страна:
США, Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 16.11.2017
 
Режиссер:
Джордж Клуни
  
Актеры:
Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Гленн Флешлер, Ноа Джуп, Меган Фергюсон, Аннабелль Амирей, Майкл Коэн, Гэри Басараба, Джек Конли
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
105 мин
  
Бюджет:
$45 000 000,00
  

 

Добро пожаловать в прелестный городок Субурбикон, истинное воплощение американской мечты. Здесь в очаровательных домиках живут счастливые люди, в том числе дружная семья Лоджей: Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, его жена Роуз, ее сестра близняшка Маргарет и маленький сын Ники. Но однажды ночью сказке приходит конец — в дом Лоджей вламываются грабители и убивают Роуз. С этого момента начинает раскручиваться маховик насилия, вероломства, шантажа и убийств, превращая райский уголок в адский ад…

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