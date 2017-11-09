Субурбикон
Страна:
США, Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 16.11.2017
Режиссер:
Джордж Клуни
Актеры:
Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Гленн Флешлер, Ноа Джуп, Меган Фергюсон, Аннабелль Амирей, Майкл Коэн, Гэри Басараба, Джек Конли
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
105 мин
Бюджет:
$45 000 000,00
Добро пожаловать в прелестный городок Субурбикон, истинное воплощение американской мечты. Здесь в очаровательных домиках живут счастливые люди, в том числе дружная семья Лоджей: Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, его жена Роуз, ее сестра близняшка Маргарет и маленький сын Ники. Но однажды ночью сказке приходит конец — в дом Лоджей вламываются грабители и убивают Роуз. С этого момента начинает раскручиваться маховик насилия, вероломства, шантажа и убийств, превращая райский уголок в адский ад…
Сегодня
|11:55
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|19:50
|ДКЖкино
|22:05
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:55
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|19:50
|ДКЖкино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:50
|Киносити
|
11:55
15:45
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
22:15
Завтра
|ДКЖкино
|
19:50
|Киносити
|
11:55
15:45
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
22:00