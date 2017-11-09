Страна: США, Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 16.11.2017

Режиссер: Джордж Клуни

Актеры: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Гленн Флешлер, Ноа Джуп, Меган Фергюсон, Аннабелль Амирей, Майкл Коэн, Гэри Басараба, Джек Конли

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 105 мин

Бюджет: $45 000 000,00

Добро пожаловать в прелестный городок Субурбикон, истинное воплощение американской мечты. Здесь в очаровательных домиках живут счастливые люди, в том числе дружная семья Лоджей: Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, его жена Роуз, ее сестра близняшка Маргарет и маленький сын Ники. Но однажды ночью сказке приходит конец — в дом Лоджей вламываются грабители и убивают Роуз. С этого момента начинает раскручиваться маховик насилия, вероломства, шантажа и убийств, превращая райский уголок в адский ад…