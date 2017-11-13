Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 16.11.2017

Режиссер: Стивен Чбоски

Актеры: Джулия Робертс, Джейкоб Тремблэ, Оуэн Уилсон, Мэнди Пэтинкин, Эли Либерт, Кристал Лоу, Давид Диггс, Соня Брага, Изабела Видович, Даниэль Роуз Расселл

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 113 мин

Сценарий основан на одноименном бестселлере New York Times писательницы Р. Дж. Паласио. Это бесконечно проникновенная, трогательная и вдохновляющая история об удивительном мальчике Августе Пуллмане. Он впервые идет в обычную школу, сразу в пятый класс, так как раньше учился дома, с мамой. Все потому, что у него особенная внешность: из-за генетической ошибки мальчику пришлось перенести почти 30 операций, чтобы обрести лицо… И в школе, среди сверстников, Августу предстоит пережить еще немало трудностей и совершить настоящее чудо!