Чудо
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 16.11.2017
Режиссер:
Стивен Чбоски
Актеры:
Джулия Робертс, Джейкоб Тремблэ, Оуэн Уилсон, Мэнди Пэтинкин, Эли Либерт, Кристал Лоу, Давид Диггс, Соня Брага, Изабела Видович, Даниэль Роуз Расселл
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
113 мин
Сценарий основан на одноименном бестселлере New York Times писательницы Р. Дж. Паласио. Это бесконечно проникновенная, трогательная и вдохновляющая история об удивительном мальчике Августе Пуллмане. Он впервые идет в обычную школу, сразу в пятый класс, так как раньше учился дома, с мамой. Все потому, что у него особенная внешность: из-за генетической ошибки мальчику пришлось перенести почти 30 операций, чтобы обрести лицо… И в школе, среди сверстников, Августу предстоит пережить еще немало трудностей и совершить настоящее чудо!
Сегодня
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 ноября, суббота
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Победа (Новомосковск)
19 ноября, воскресенье
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Победа (Новомосковск)
20 ноября, понедельник
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Победа (Новомосковск)
21 ноября, вторник
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Победа (Новомосковск)
22 ноября, среда
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
15:10
20:05
Завтра
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
15:10
20:05
18 ноября, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05
19 ноября, воскресенье
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05
20 ноября, понедельник
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05
21 ноября, вторник
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05
22 ноября, среда
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:05