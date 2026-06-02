Когда ребенку принадлежит доля или вся квартира, сделка с недвижимостью требует особой осторожности. Главная цель законодательства — защитить интересы несовершеннолетних и не допустить ухудшения их жилищных условий. В честь Дня защиты детей рассказываем об основных правилах, которые необходимо соблюдать при операциях с жильем.

Разрешение органов опеки обязательно. Если хоть один из собственников — ребенок, на продажу, обмен, дарение или даже сдачу в аренду квартиры потребуется предварительное одобрение органов опеки и попечительства. Для детей, находящихся под опекой, такое согласие необходимо даже в том случае, если ребенок не владеет долей, а просто зарегистрирован в жилом помещении.

Если хоть один из собственников — ребенок, на продажу, обмен, дарение или даже сдачу в аренду квартиры потребуется предварительное одобрение органов опеки и попечительства. Для детей, находящихся под опекой, такое согласие необходимо даже в том случае, если ребенок не владеет долей, а просто зарегистрирован в жилом помещении. Нельзя ухудшать условия проживания. Органы опеки не дадут добро на сделку, если в результате ребенок получит жилье меньшей площади, хуже по качеству или лишится своей доли без равноценной замены. Сделки, проведенные без разрешения, могут быть оспорены в суде — даже если квартира уже продана третьим лицам.

Органы опеки не дадут добро на сделку, если в результате ребенок получит жилье меньшей площади, хуже по качеству или лишится своей доли без равноценной замены. Сделки, проведенные без разрешения, могут быть оспорены в суде — даже если квартира уже продана третьим лицам. Доля ребенка должна быть выделена. Если средства материнского капитала использовались для покупки жилья, закон обязывает выделить долю несовершеннолетнему после погашения ипотеки.

Если средства материнского капитала использовались для покупки жилья, закон обязывает выделить долю несовершеннолетнему после погашения ипотеки. Нотариальное заверение — обязательно. Любые сделки по отчуждению недвижимости, где фигурируют права несовершеннолетних, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Без этого сделка признается ничтожной.

«Защита прав детей при распоряжении недвижимостью должна быть приоритетом для взрослых. Советую заранее подготовить все документы и получить разрешение органов опеки — это поможет провести сделку быстро и без нарушений», — отметила Наталья Болсуновская, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области.

Фото Алексея Пирязева.