Любовь к книгам появляется у людей в разное время. Камилле Третьяковой прививали это чувство с детства. Желание собрать свою библиотеку появилось у девушки в 18 лет. Она учится на историческом факультете в Толстовском университете, оканчивает третий курс. Три года исполняется и коллекции Камиллы.

— Мама часто читала мне классику для маленьких перед сном. Это были сказки и Шарля Перро, и Ханса Кристиана Андерсена. Но первой книгой, которая мне запомнилась, стал «Питер Пэн» Джеймса Барри, — поделилась девушка.

Сказку Камилле подарила ее тетя, отчего воспоминания были только теплее.

— Потом все закрутилось: сама прочитала «Гарри Поттера», «Дом странных детей».

Именно с юного волшебника и началась коллекция. Сейчас серия романов красуется на одной полке с произведениями Регсома Риггза. Когда Камилла переехала в съемную квартиру и купила стеллаж для книг, начался новый этап ее коллекционирования. Начало положила «Кармилла» Шеридана Ле Фаню.

— Из тех, что на полке, моя любимая книга — «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла». Мне вообще нравятся работы сестер Бронте. Приятно читать от женщин о женщинах.

Особое место в сердце девушки занимают «Приключения Алисы в Стране чудес», — Камилла собирает разные варианты этой сказки, от различных издательств. Причем она открыла ее для себя уже в осознанном возрасте.

— Я поняла, насколько это гениальная книга. Для меня она одна из тех, что нужна для размышлений. Там очень много отсылок и разных тем. И конечно, нравится эстетика всей этой сумбурности и странностей. Из мультиков, кстати, больше люблю советский вариант.

К конкретному количеству книг на полке девушка не стремится. Коллекция постоянно пополняется. Сейчас в ее маленькой библиотеке 187 произведений. Когда-нибудь Камилла хочет забрать и книги своих мамы и бабушки.

— У меня в семье все читают, кроме брата и сестры. Зато я приучила к этому свою племянницу! Очень довольна этим.

Девушка обожает читать в свободное время. За месяц она может прочитать от трех до шести книг.

— Сначала я планировала сдавать литературу на ОГЭ, хотела преподавать русский язык в школе. Но учительница в девятом классе отговорила от этого — сказала, что будет сложно. Я тогда испугалась и решила сдавать историю, она казалась легче. Сейчас хочу поступать в магистратуру на филологический факультет.

Хотя место на полках и закончилось, это не останавливает девушку от приобретения новых книг. Они уже заполняют все свободное пространство квартиры — столы, комоды; в каждой сумке лежит по книге. Старые произведения, уже прочитанные, не покидают своего места:

— Например, «Призрак оперы» меня немного разочаровал, не очень понравился. Но книга все еще стоит, куда ее девать?

Друзья и родственники относятся к хобби Камиллы положительно, поддерживая ее любовь к чтению.

— Но мама и бабушка только не понимают, зачем я трачу на это столько денег. Им намного привычнее взять нужную книгу из библиотеки, а не «сливать» целое состояние на бумагу. Одногруппники сначала удивлялись мне: мол, сейчас не часто увидишь читающего студента. Но мне кажется, это уже не редкость в наши дни.

Автор текста Анастасия Терехина, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.