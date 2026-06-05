Всемирный день бега

Когда: 6 июня, суббота, 9.30.
Где: Казанская набережная.
 

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6 июня на Казанской набережной отметят Всемирный день бега. (6+)

 

Танцевальный фест

Когда: 6 июня, суббота, 14.00.
Где: Октава.
 

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6 июня в «Октаве» пройдёт танцевальный фест «Танцплощадка». (12+)

 

Открытый микрофон

Когда: 5 июня, пятница, 20.00.
Где: Суп с котом.
 

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6 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». (18+)

 

Фестиваль красок

Когда: 7 июня, воскресенье, 16.00.
Где: Площадь искусств.
 

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7 июня в парке Белоусова пройдет фестиваль красок. (6+)

 

Том Сойер Фест

Когда: 7 июня, воскресенье, 12.00.
Где: Глеба Успенского, 30.
 

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7 июня в Туле стартует новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест». (6+)

 

KBH

Когда: 6 июня, суббота, 62.00.
Где: ДКЖ.
 

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6 июня в арт-резиденции «ДКЖ» пройдёт третий четвертьфинал
Официальной Оружейной лиги МС КВН. (6+)

 

Лето по-новому

Когда: 7 июня, воскресенье, 16.00.
Где: Платоновский парк.
 

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7 июня в Платоновском парке пройдет фестиваль «Лето по-новому». Что
будет: музлото, ярмарка, бесплатная раздача еды и мастер-класс многое
другое. (6+)

 

Хит Хор

Когда: 7 июня, суббота, 19.00.
Где: Октава.
 

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7 июня в «Октаве» сотнями голосов известные хиты! «Хит Хор» — это
открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе даже без
умений и вокальных навыков.

а что в кино?

Майкл

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Он — один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королём поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто… Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь — полная взлётов и падений на пути к головокружительной славе. (16+)