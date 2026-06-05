Всемирный день бега
Где: Казанская набережная.
6 июня на Казанской набережной отметят Всемирный день бега. (6+)
Танцевальный фест
Где: Октава.
6 июня в «Октаве» пройдёт танцевальный фест «Танцплощадка». (12+)
Открытый микрофон
Где: Суп с котом.
6 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». (18+)
Фестиваль красок
Где: Площадь искусств.
7 июня в парке Белоусова пройдет фестиваль красок. (6+)
Том Сойер Фест
Где: Глеба Успенского, 30.
7 июня в Туле стартует новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест». (6+)
KBH
Где: ДКЖ.
6 июня в арт-резиденции «ДКЖ» пройдёт третий четвертьфинал
Официальной Оружейной лиги МС КВН. (6+)
Лето по-новому
Где: Платоновский парк.
7 июня в Платоновском парке пройдет фестиваль «Лето по-новому». Что
будет: музлото, ярмарка, бесплатная раздача еды и мастер-класс многое
другое. (6+)
Хит Хор
Где: Октава.
7 июня в «Октаве» сотнями голосов известные хиты! «Хит Хор» — это
открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе даже без
умений и вокальных навыков.
Майкл
Он — один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королём поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто… Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь — полная взлётов и падений на пути к головокружительной славе. (16+)