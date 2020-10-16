Выходные в Туле: 16-18 октября

Когда: 16 октября, пятница, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.

Стоимость: от 700 руб.

16 октября на сцене Тульского рок-клуба M2 выступят артисты Творческой группы Веры Трофимовой. Большой вечер в трех отделениях! Премьеры новых номеров, а также самое любимое из мюзиклов Веры Трофимовой, мюзикл и рок.

Когда: 16-18 октября, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадаете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 16 октября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 550 р.

кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него

Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал

Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.

Когда: 16-18 октября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.

Где: парк «Патриот Тула».

Стоимость: 300 руб.

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула». Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли. Проведите время весело и познавательно! А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.

Когда: 17 октября, суббота, 18.00.

Где: Казанская набережная.

17 октября в Тульской областной филармонии тулякам представят симфоническую сюиту «Осень в Петербурге». Стас Намин – многогранная творческая личность, культовая фигура и легенда альтернативного культурного пласта второй половины ХХ столетия.



На этом концерте свою трактовку сочинения предлагает слушателям Тульский филармонический симфонический оркестр.

Когда: 17 октября, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.

Стоимость: 800 руб.

17 октября в Тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок-коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно пишут свою музыкальную историю. Они не щадили никого и не боялись затронуть все будоражащие общественность темы. Их ценят за искренность и бешеную энергетику, ведь, наплевав на законы рынка, они не примыкают ни к одной тусовке, оставаясь самими собой. Их путь по праву можно назвать достойным и честным, так как парни пережили все аспекты шоу-бизнеса.

Когда: 17 октября, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1120 руб.

17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев. Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими.

Saints Cats и Krzysztof Azninski Когда: 17 октября, суббота, 19.00.

Где: КЦ «Типография». Стоимость: 500 рублей. 17 октября в культурном центре «Типография» состоится долгожданное событие последнего полугодия — первый концерт джаз-клуба. В этот вечер для вас выступят две замечательные тульские команды Krzysztof Azninski и Saints Cats. Krzysztof Azninski – коллектив, мировоззрение которого сами музыканты характеризуют как «творческий кутёж, джазовый угар, фьюжн». Пилот Когда: 17 октября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1500 рублей. В Concert Hall выступит группа «Пилот». Музыканты отыграют в Туле уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья». В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы. Weekend party Когда: 17 октября, суббота, 23.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: 300 рублей. 17 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок. Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение! Я – СЧАСТЬЕ Когда: 18 октября, воскресенье, 18.00. Где: Ресторанный комплекс «Пряности & Радости».

Стоимость: от 1000 руб.



18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин. «Арсенал» — «Урал» Когда: 18 октября, воскресенье, 14.00. Где: Центральный стадион «Арсенал»

Стоимость: от 150 руб. 18 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой из Екатеринбурга. Любовная отповедь Когда: 17 октября, суббота, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр. 17 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата и автора «Ста лет одиночества» Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». Приобрести билет можно только в кассе театра. Психологический клуб: интересное о гештальте Когда: 18 октября, воскресенье, 13.00. Где: КЦ «Типография». 18 октября в «Типографии» пройдет встреча психологического клуба. Как много мы знаем о себе? Вопросы к себе: какой я? что во мне ценного? чем я отличаюсь от других? чем я интересен для других? – занимают многих людей совершенно различного возраста довольно регулярно. Процесс познания человеком самого себя начинается с рождения и не завершается, пожалуй, до окончания жизни. А всё потому, что наше «Я» постоянно меняется, встречаясь со средой и другими «Я». Автобусный тур «Куликово поле» Когда: 18 октября, воскресенье, отправление с Московского вокзала в 9.00. Где: Музейный комплекс «Куликово поле». Центр приема гостей Тульской области приглашает вас на увлекательный тур одного дня. В рамках тура вы узнаете все о Куликовской битве, её предпосылках и значении для истории нашего государства.

а что в кино? Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. Стрельцов К 20 годам у кумира миллионов Эдуарда Стрельцова есть всё, о чем только можно мечтать: талант, слава и любовь. Вся страна с замиранием сердца ждет от сборной и ее восходящей звезды победы на предстоящем чемпионате мира по футболу. Но за два дня до отъезда команды против Стрельцова выдвигается обвинение, которое вмиг всё перечеркивает. Вместо дуэли с гениальным бразильцем Пеле, которая могла стать самой зрелищной в истории футбола, Стрельцова ждет тюрьма. Неужели он и правда преступник? Сможет ли он после пяти лет лагерей вновь выйти на поле и доказать, что он — настоящий чемпион, достойный всенародной любви? Проклятый дом 3 Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.