Выходные в Туле: 16-18 октября
О-о-осень, осень, за «Арсенал» болеть не бросим, а еще на этих выходных: мюзиклы, спектакли, концерты, экскурсии и психологический клуб.
Творческая группа Веры Трофимовой
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 700 руб.
16 октября на сцене Тульского рок-клуба M2 выступят артисты Творческой группы Веры Трофимовой. Большой вечер в трех отделениях! Премьеры новых номеров, а также самое любимое из мюзиклов Веры Трофимовой, мюзикл и рок.
Тульский экзотариум
Когда: 16-18 октября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
16 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Выходные на Куликовом поле
Где: Музейный комплекс «Куликово поле».
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
Стас Намин «Осень в Петербурге»
Где: Казанская набережная.
17 октября в Тульской областной филармонии тулякам представят симфоническую сюиту «Осень в Петербурге».
На этом концерте свою трактовку сочинения предлагает слушателям Тульский филармонический симфонический оркестр.
Clockwork Times
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: 800 руб.
17 октября в Тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок-коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно пишут свою музыкальную историю.
Они не щадили никого и не боялись затронуть все будоражащие общественность темы. Их ценят за искренность и бешеную энергетику, ведь, наплевав на законы рынка, они не примыкают ни к одной тусовке, оставаясь самими собой. Их путь по праву можно назвать достойным и честным, так как парни пережили все аспекты шоу-бизнеса.
Олег Митяев
Когда: 17 октября, суббота, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1120 руб.
17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.
Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими.
Saints Cats и Krzysztof Azninski
Когда: 17 октября, суббота, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 рублей.
Пилот
Когда: 17 октября, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 рублей.
Weekend party
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 рублей.
Я – СЧАСТЬЕ
Где: Ресторанный комплекс «Пряности & Радости».
Стоимость: от 1000 руб.
18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ».
Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.
«Арсенал» — «Урал»
Где: Центральный стадион «Арсенал»
Стоимость: от 150 руб.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
Психологический клуб: интересное о гештальте
Где: КЦ «Типография».
Автобусный тур «Куликово поле»
Где: Музейный комплекс «Куликово поле».
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Стрельцов
К 20 годам у кумира миллионов Эдуарда Стрельцова есть всё, о чем только можно мечтать: талант, слава и любовь. Вся страна с замиранием сердца ждет от сборной и ее восходящей звезды победы на предстоящем чемпионате мира по футболу.
Но за два дня до отъезда команды против Стрельцова выдвигается обвинение, которое вмиг всё перечеркивает. Вместо дуэли с гениальным бразильцем Пеле, которая могла стать самой зрелищной в истории футбола, Стрельцова ждет тюрьма. Неужели он и правда преступник? Сможет ли он после пяти лет лагерей вновь выйти на поле и доказать, что он — настоящий чемпион, достойный всенародной любви?
Проклятый дом 3
Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!