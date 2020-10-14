Weekend party
17 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.
Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и бесплатная раздача алкоголя до полуночи!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 октября 2020, суббота
23:00
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽