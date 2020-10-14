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Weekend party

Weekend party

17 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок. 

Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и бесплатная раздача алкоголя до полуночи!

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 октября 2020, суббота
23:00
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Касса
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
Элизиум
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14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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