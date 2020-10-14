Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям.
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
Подробнее на сайте fabfuture.ru или по телефону +7 (902) 695-55-20.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
14 октября 2020, среда
12:00
14 октября 2020, среда
14:00
14 октября 2020, среда
15:00
14 октября 2020, среда
18:00
15 октября 2020, четверг
12:00
15 октября 2020, четверг
14:00
15 октября 2020, четверг
15:00
15 октября 2020, четверг
18:00
16 октября 2020, пятница
12:00
16 октября 2020, пятница
14:00
16 октября 2020, пятница
15:00
16 октября 2020, пятница
18:00
17 октября 2020, суббота
12:00
17 октября 2020, суббота
14:00
17 октября 2020, суббота
15:00
17 октября 2020, суббота
18:00
18 октября 2020, воскресенье
12:00
18 октября 2020, воскресенье
14:00
18 октября 2020, воскресенье
15:00
18 октября 2020, воскресенье
18:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 50 ₽
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1080-2800 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
11 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 600-1500 ₽
31 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽