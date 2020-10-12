Проклятый дом 3
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 15.10.2020
Режиссер:
Джеймс Конделик, Джон Конделик
Актеры:
Ванесса Энджел, Регги Ли, Лью Темпл, Хатч Дано, Джо Херсли, Джейн Тэйни, Бэйли Спрай, Мэйсон Махай, Тим Сёргел
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
91 мин
Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.
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5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽