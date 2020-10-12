Проклятый дом 3

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 15.10.2020

Режиссер: Джеймс Конделик, Джон Конделик

Актеры: Ванесса Энджел, Регги Ли, Лью Темпл, Хатч Дано, Джо Херсли, Джейн Тэйни, Бэйли Спрай, Мэйсон Махай, Тим Сёргел

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 91 мин

Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.