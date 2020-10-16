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«Арсенал» — «Урал»

«Арсенал» — «Урал»

18 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Екатеринбурга.

Команда Сергея Подпалого не слишком удачно вошла в сезон. На этом сказалась и обрезанная предсезонная подготовка, и травма лучшего бомбардира Евгения Луценко. Арсенал потерял практически все очки на выезде. Чуть лучше ситуация в домашних матчах. В Туле подопечные Сергея Подпалого проиграли только Уфе (2:3) и Ростову (2:3), причем в каждой из этих игр туляки давали бой. Так что ехать в гости к Арсеналу заведомо опасно.
 
Тем более, команда из Екатеринбурга после смены главного тренера тоже пока еще не может найти свою игру. Юрий Матвеев этим летом сменил Дмитрия Парфенова. И пока можно сказать, что раньше было лучше. В этом сезоне Урал еще ни разу не выигрывал на выезде. Хотя дома подопечные Юрия Матвеева побеждали Краснодар (1:0) и отнимали очки у Локомотива (1:1) и Зенита (1:1).

Подчеркнем, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

Билеты можно приобрести по ссылке.

 

 

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
18 октября 2020, воскресенье
14:00
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Касса
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
Купить билет
30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Тула – пряничный край
24 - 31 октября
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Кис-Кис
Купить билет
11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
31 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Слот
Купить билет
4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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