«Арсенал» — «Урал»

18 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Екатеринбурга.

Команда Сергея Подпалого не слишком удачно вошла в сезон. На этом сказалась и обрезанная предсезонная подготовка, и травма лучшего бомбардира Евгения Луценко. Арсенал потерял практически все очки на выезде. Чуть лучше ситуация в домашних матчах. В Туле подопечные Сергея Подпалого проиграли только Уфе (2:3) и Ростову (2:3), причем в каждой из этих игр туляки давали бой. Так что ехать в гости к Арсеналу заведомо опасно.