«Арсенал» — «Урал»
18 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Екатеринбурга.
Команда Сергея Подпалого не слишком удачно вошла в сезон. На этом сказалась и обрезанная предсезонная подготовка, и травма лучшего бомбардира Евгения Луценко. Арсенал потерял практически все очки на выезде. Чуть лучше ситуация в домашних матчах. В Туле подопечные Сергея Подпалого проиграли только Уфе (2:3) и Ростову (2:3), причем в каждой из этих игр туляки давали бой. Так что ехать в гости к Арсеналу заведомо опасно.
Тем более, команда из Екатеринбурга после смены главного тренера тоже пока еще не может найти свою игру. Юрий Матвеев этим летом сменил Дмитрия Парфенова. И пока можно сказать, что раньше было лучше. В этом сезоне Урал еще ни разу не выигрывал на выезде. Хотя дома подопечные Юрия Матвеева побеждали Краснодар (1:0) и отнимали очки у Локомотива (1:1) и Зенита (1:1).
Подчеркнем, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
18 октября 2020, воскресенье
14:00
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 - 31 октября
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽