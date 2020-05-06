17 октября в тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.

Они не щадили никого и не боялись затронуть все будоражащие общественность темы. Их ценят за искренность и бешеную энергетику, ведь наплевав на законы рынка, они не примыкают ни к одной тусовке, оставаясь самими собой. Их путь по праву можно назвать достойным и честным, ведь парни пережили все аспекты шоу-бизнеса.

И несмотря на все события за столь долгий путь, CWT продолжают собирать полные залы и устраивают незабываемые концерты по всей России.