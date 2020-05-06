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Clockwork Times

Clockwork Times

17 октября в тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.

Они не щадили никого и не боялись затронуть все будоражащие общественность темы. Их ценят за искренность и бешеную энергетику, ведь наплевав на законы рынка, они не примыкают ни к одной тусовке, оставаясь самими собой. Их путь по праву можно назвать достойным и честным, ведь парни пережили все аспекты шоу-бизнеса.

И несмотря на все события за столь долгий путь, CWT продолжают собирать полные залы и устраивают незабываемые концерты по всей России.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
17 октября 2020, суббота
19:00
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Касса
Тульский экзотариум
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17 - 23 октября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
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30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Weekend party
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17 октября, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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