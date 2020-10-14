Актер Александр Петров: Меня везде зовут – не знаю даже почему

Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

В фильме «Стрельцов» о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове, которого в свое время сравнивали с Пеле, артист играет заглавную роль. Мы встретились с Сашей Петровым и поговорили не только о его роли в этом фильме, но и о роли футбола в его жизни.

«Хорошее будет кино»

– Александр, насколько я знаю, Вы очень хотели сыграть Эдуарда Стрельцова, мечтали об этой роли еще задолго до съемок в фильме…

– Да, я жил с этим ощущением несколько лет. Интуитивно понимал, что, наверное, всё рано или поздно должно сойтись, потому что я обожаю и футбол, и кино. Какое-то время назад я увидел в интернете, что будет запускаться проект «Стрельцов» с режиссером Ильей Учителем. Самое интересное, что уже тогда почему-то написали, что исполнитель главной роли – я. Но я на тот момент с Ильей даже не был знаком. И кастинг проходил уже значительно позже – на общих основаниях.

– Ваш отец фактически благословил Вас на эту роль…

– Мы ехали с ним в машине, и он спросил: «Как дела?» – «Нормально. Скоро начну сниматься в фильме «Стрельцов», – отвечаю. Возникла пауза, после которой отец сказал: «Хорошее будет кино. Хорошее». Он ни разу ни на один фильм так не реагировал!

«Кто такой Эдуард Стрельцов?»

– Не боитесь, что зрители или критики будут говорить, что Вы внешне не похожи на своего героя или что вот это было не так?..

– В первую очередь это развлекательное кино. Чтобы молодое и взрослое поколения получили удовольствие от его совмест­ного просмотра. Я не считаю, например, Эдуарда Стрельцова слабым человеком в жизни и сильным на поле. Мы все бываем когда-то слабыми, а когда-то – сильными. У нас у всех бывают разные периоды в жизни. Но если говорить о том, чтобы добавить в фильм некой «правильной чернухи», то мы уйдем от запланированного жанра.

Мы никого не обманываем – при этом мы говорим открыто и со смыслом. Здесь у героя – рестораны, здесь – деньги, здесь – женщины и так далее…

Я бы, например, хотел, чтобы Стрельцов в фильме говорил матом. Потому что он на самом деле это делал. Но это невозможно, потому что тогда этот фильм не смогут посмотреть дети. Тот путь, который мы выбрали, кажется мне гораздо правильнее, интереснее и нужнее. У Стрельцова была сложная судьба с точки зрения испытаний, и он действительно остается одним из лучших за всю историю советского и российского футбола игроком и одним из лучших в мире. Мы хотели сохранить правду про человека: каким он был, какой харизмой обладал. Это не то, что мы испугались снять какие-то сцены: где-то они курили, выпивали и так далее... Многое было в его жизни, и мы знаем про это. Но если бы мы показали всё это – мы бы попали в другую категорию фильмов. Я не считаю наше кино каким-то слащаво-приторным – я считаю его празд­ником, в котором очень нуждаются люди в нашей стране.

– Часто сравнивают тот советский футбол и нынешний российский. И явно не в пользу современного…

– Отец, конечно, мне много рассказывал про советское время и про футбол, который в то время был очень популярен. Сейчас его популярность снова набирает обороты. Потому что еще несколько лет назад мы могли смеяться над сборной России по футболу, зло шутить. А сейчас – особенно после чемпионата мира – к сборной относятся серьезно, и это здорово! Но существует проблема. Например, в моем родном городе Переславле-Залесском футбольное поле находится в ужаснейшем состоянии. Я буду счастлив, если начнет возрождаться футбол в маленьких городках. Не надо строить стадион на 70 тысяч – пусть небольшой, но с нормальным газоном…

«Футбол мне очень помог»

– Вы прекрасно разбираетесь в футболе, играли в него… Если Вам сейчас скажут, что есть место в команде в Премьер-лиге, Вы выйдете на поле, начнёте тренироваться?

– Ради шутки, конечно, выйду – на пять, может, десять минут. Не больше. Потому что моя профессия другая – я артист. Как мне кажется, моя физическая форма сейчас не та, когда я был юным, когда не курил и так далее… Но с друзьями, когда есть время и возможность, мы собираемся в «Лужниках» и на других спортплощадках, играем в футбол. И мне это нравится на любительском уровне. Но в целом мне нравится, как сложилась моя жизнь, что я стал артистом, – мне это гораздо ближе и интереснее. Хотя когда мне было лет 12-13, мне снились сны, что я выходил на стадионы, почему – я не знал... Но в жизни получилось иначе, я стал выходить на другие стадионы – театральные сцены. Я не знаю, насколько схож этот адреналин с выходом на футбольное поле при важном матче мирового уровня, но, наверное, это очень близко к тому, что получает артист во время выхода на большую площадку во время премьеры спектакля, например… Это я бы сравнивал с футбольным матчем. Кстати, даже если кино не про футбол, я всё равно провожу очень много параллелей именно с футболом. Мне он очень сильно помог в жизни и в профессии, и не только в этом фильме.

– Чем?

– В принятии решений, в некой дисциплине. И, возможно, хулиганстве и азарте, который дал мне тогда футбол. Так что он и дальше мне дает в жизни многое.

– Но при этом Вы не можете забросить актерство и переквалифицироваться в футболиста?

– Нет. Но если хорошо позовут... (Смеется.) Меня везде зовут – не знаю даже почему. Когда снимался в кино про танкистов – позвали в танкисты, когда снимался летчиком, то директор одного летного училища сказал: «Сань, ну чего ты! Давай я тебя без экзаменов возьму к нам. Смотрю, ты нормальный пацан, мы тебя научим всему!»

– А Вы?

– А я говорю: «Нет, спасибо – я поехал домой»… (Смеется.)

Из досье myslo

Александр Андреевич Петров

Родился 25 января 1989 г. в Переславле-Залесском.

Входил в состав команды КВН, был членом студенческого совета,

играл в театре-студии «Антреприза».

Окончил РАТИ (ГИТИС).

Увлекается фотографией, футболом.

Служит в театре им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.

Избранная фильмография: «Любовь в большом городе – 3», «Обнимая небо», «Фарца», «Метод», «Полицейский с Рублевки», «Пьяная фирма», «Притяжение», «Гоголь. Начало».





