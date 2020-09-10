Я – СЧАСТЬЕ
18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ».
Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.
Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.
Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:
- вы женщина или мужчина;
- вы любите или любимы;
- вы муж или жена;
- вы любитель театральной магии;
- вы хотите стать счастливым или счастливой.
Таким образом будет выглядеть рассадка:
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 1д
18 октября 2020, воскресенье
18:00
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 - 31 октября
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽