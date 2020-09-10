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Я – СЧАСТЬЕ

Я – СЧАСТЬЕ

18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». 

Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.

Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.
 
Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:
 
  • вы женщина или мужчина;
  • вы любите или любимы;
  • вы муж или жена;
  • вы любитель театральной магии;
  • вы хотите стать счастливым или счастливой.

Таким образом будет выглядеть рассадка:

Где и когда?
Пряности и Радости, ресторан
Тула, улица Октябрьская, 1д
18 октября 2020, воскресенье
18:00
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Касса
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
Купить билет
30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Тула – пряничный край
24 - 31 октября
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Кис-Кис
Купить билет
11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
31 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Слот
Купить билет
4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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