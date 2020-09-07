17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.

Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими.

В Туле Олег Митяев наряду с новыми песнями непременно исполнит и свои старые хиты – проникновенные, задушевные, всенародно любимые.