Олег Митяев
17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.
Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими.
В Туле Олег Митяев наряду с новыми песнями непременно исполнит и свои старые хиты – проникновенные, задушевные, всенародно любимые.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 октября 2020, суббота
19:00
17 - 23 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
17 октября, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽