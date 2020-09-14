Стас Намин «Осень в Петербурге»

17 октября в Тульской областной филармонии тулякам представят симфоническую сюиту «Осень в Петербурге».

Стас Намин – многогранная творческая личность, культовая фигура и легенда альтернативного культурного пласта второй половины ХХ столетия. Советский и российский певец, композитор, кинорежиссер, продюсер, фотограф, художник, театральный деятель, основоположник рок-движения и организатор рок-фестивалей, основатель первого в стране продюсерского центра SNC и частных антреприз, создатель многих социальных новаторских проектов, бессменный лидер и автор многих хитов групп «Цветы» и «Парк Горького», музыка которых всегда отличалась особым мелодизмом и сложными полифоническими аранжировками - вот далеко неполный перечень тех направлений, которыми он занимается.

В последние десятилетия музыкальное творчество Стаса Намина сконцентрировано на экспериментах в этнической и симфонической музыке. В 2011 году он завершил работу над восьмичастной симфонической сюитой «Осень в Петербурге», начал которую еще в девяностые. В 2012 году выпущены DVD и CD ее первого исполнения в Московском международном доме музыки. Сюита «Осень в Петербурге» входит в репертуар разных оркестров и музыкантов, как в России, так и за рубежом. В 2016-м немецкий композитор и пианист Ратко Делорко создал и записал ее фортепианную версию, а в 2018-м известный российский пианист Борис Березовский сделал переложение для фортепиано двух ее частей и включает их в программы своих выступлений.

На этом концерте свою трактовку сочинения предлагает слушателям Тульский филармонический симфонический оркестр.