Психологический клуб: интересное о гештальте
18 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как много мы знаем о себе? Вопросы к себе: Какой я? Что во мне ценного? Чем я отличаюсь от других? Чем я интересен для других? – занимают многих людей совершенно различного возраста довольно регулярно.
Процесс познания человеком самого себя начинается с рождения и не завершается, пожалуй, до окончания жизни. А всё потому, что наше «Я» постоянно меняется, встречаясь со средой и другими «Я».
Участники встречи смогут поближе познакомиться с интересными и не всегда заметными частями своего «Я», попрактиковаться в осознанности и ознакомиться с основными принципами и понятиями гештальт-подхода и гештальт-терапии.
А все, кого интересуют обучающие программы по гештальт-терапии, смогут получить подробную информацию и расписание групп.
Ведущая: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-консультант, представитель Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) в Туле.
Вход: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 октября 2020, воскресенье
13:00
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 - 31 октября
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽