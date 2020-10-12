Психологический клуб: интересное о гештальте

18 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как много мы знаем о себе? Вопросы к себе: Какой я? Что во мне ценного? Чем я отличаюсь от других? Чем я интересен для других? – занимают многих людей совершенно различного возраста довольно регулярно.

Процесс познания человеком самого себя начинается с рождения и не завершается, пожалуй, до окончания жизни. А всё потому, что наше «Я» постоянно меняется, встречаясь со средой и другими «Я».



Участники встречи смогут поближе познакомиться с интересными и не всегда заметными частями своего «Я», попрактиковаться в осознанности и ознакомиться с основными принципами и понятиями гештальт-подхода и гештальт-терапии.



А все, кого интересуют обучающие программы по гештальт-терапии, смогут получить подробную информацию и расписание групп.

Ведущая: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-консультант, представитель Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) в Туле.