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Творческая Группа Веры Трофимовой

Творческая Группа Веры Трофимовой

16 октября на сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 выступят артисты Творческой Группы Веры Трофимовой. Большой вечер в трех отделениях! Премьеры новых номеров, а также самое любимое из мюзиклов Веры Трофимовой, мюзикл и рок. 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 октября 2020, пятница
20:00
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Автобусный тур «Куликово поле»
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18 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Иван Охлобыстин
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11 ноября, среда 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 480-1200 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Felidae
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Раскаленный город
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21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
HammAli & Navai
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14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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