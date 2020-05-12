Творческая Группа Веры Трофимовой

16 октября на сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 выступят артисты Творческой Группы Веры Трофимовой. Большой вечер в трех отделениях! Премьеры новых номеров, а также самое любимое из мюзиклов Веры Трофимовой, мюзикл и рок.