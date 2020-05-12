Творческая Группа Веры Трофимовой
16 октября на сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 выступят артисты Творческой Группы Веры Трофимовой. Большой вечер в трех отделениях! Премьеры новых номеров, а также самое любимое из мюзиклов Веры Трофимовой, мюзикл и рок.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 октября 2020, пятница
20:00
18 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
11 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 480-1200 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽