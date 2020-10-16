Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.

Программа мероприятий на 17-18 октября:

17 октября

10.00 Эколого-патриотическая акция «Зеленая Дубрава»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Свое название акция «Зеленая Дубрава» получила в честь лесного урочища, где ждал своего часа Засадный полк, благодаря которому русское воинство одержало победу на Куликовом поле. Сегодня каждый желающий может стать участником многолетнего научного эксперимента по восстановлению лесов Куликова поля на их исконных территориях и посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи. Подробнее об участии в акции и программе мероприятия смотрите по ссылке

10.00 Конно-полевая прогулка с экскурсией «Два моста»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу.

Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.

Поклонники верховой езды смогут провести лошадь в разных ритмах - шагом и рысью, узнать о событиях, свершившихся в междуречье Дона и Непрядвы шесть веков назад, и насладиться природой северной

лесостепи, ставшей невольным участником сражения.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 14+.

Стоимость билета: 2200 рублей с человека.

13.00 Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Чем отличался русский доспех от ордынского? Сколько он весил, и как его применяли в бою? Как воины различали своих и чужих на поле боя? Об этом и многом другом расскажут на лекции в Музее Куликовской битвы.

Вход вход свободный.

Возрастные рекомендации: 12+.

14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).

Возрастные рекомендации: 12+.

Предварительная запись желательна!

14.00 Квест «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные

задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно

найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

18 октября

11.00 Мастер-класс по запряжке лошади

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Как правильно запрячь коня? Чем уздечка отличается от недоузка? В каких случаях лошади нужны шоры? Ответы на эти и другие вопросы можно получить на мастер-классе по запряжке лошади. Участники познакомятся с амуницией коня, разберутся в особенностях упряжи русского и европейского типа, узнают, почему ее нужно подбирать индивидуально для каждой лошади. В ходе мастер-класса с опытным специалистом можно потренироваться в запряжке деревянного макета, а при желании – повторить на живой лошади. Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

11.00 Интерактивная программа «Богатырские игры» (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них. Возрастные рекомендации: 12+. Стоимость участия: 300 рублей с человека.

13.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 350 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

14.15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины»

(Музей купеческого быта в Епифани) На встрече в музее пойдет разговор о народных приметах осени и традициях Куликова поля. Найдется время и для таких игр, как «Олень», «Калечина-Малечина», «Петушиные бои» и «Катание на каравае». Продолжительность: 45 минут. Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость участия: 100 рублей.

13.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом) Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев. Возрастные рекомендации: 12+. Стоимость участия: 350 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .