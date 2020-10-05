Любовная отповедь
17 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
17 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата и автора «Ста лет одиночества» Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
17 октября 2020, суббота
18:30
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽