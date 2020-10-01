Автобусный тур «Куликово поле»

Центр приема гостей Тульской области приглашает Вас на увлекательный тур одного дня. В рамках тура Вы узнаете все о Куликовской битве, её предпосылках и значении для истории нашего государства.

Отправление: в 09.00 с Московского вокзала г. Тулы.

Во время длительного переезда, который займёт порядка двух часов, Вы узнаете об истории мест, возникающих на нашем пути, о событиях и людях с ними связанных. Так же, наш гид расскажет о предпосылках и последствиях величайшей битвы Средневековья, расскажет о традициях монгол, их необычном образе жизни, стратегии ведения боя, об истории русских княжеств до монгольского периода и после Батыева нашествия, о том, что происходило на Руси во время битвы, и почему нам удалось победить.

Посещение музея «Куликовской битвы» - один из новейших музеев Тульской области с прекрасной инновационной экспозицией, посетив которую Вы узнаете все о Куликовской битве, её предпосылках, последствиях и значении для истории нашего государства.

Посещение мемориального комплекса «Красный холм» - старейший памятник на Куликовом поле, установленный на месте, где стояло войско Мамая в 1380 году. Во время экскурсии, Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете о её особенностях и конструкции, а также, осмотрите храм Сергия Радонежского.

Посещение села Себино – место, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня - это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, живя в Себино, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.

Возвращение в Тулу не ранее 19.00