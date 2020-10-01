афиша
афиша
Регистрация
Автобусный тур «Куликово поле»

Автобусный тур «Куликово поле»

Центр приема гостей Тульской области приглашает Вас на увлекательный тур одного дня. В рамках тура Вы узнаете все о Куликовской битве, её предпосылках и значении для истории нашего государства.
 
Отправление: в 09.00 с Московского вокзала г. Тулы. 
Во время длительного переезда, который займёт порядка двух часов, Вы узнаете об истории мест, возникающих на нашем пути, о событиях и людях с ними связанных. Так же, наш гид расскажет о предпосылках и последствиях величайшей битвы Средневековья, расскажет о традициях монгол, их необычном образе жизни, стратегии ведения боя, об истории русских княжеств до монгольского периода и после Батыева нашествия, о том, что происходило на Руси во время битвы, и почему нам удалось победить.
 
Посещение музея «Куликовской битвы» - один из новейших музеев Тульской области с прекрасной инновационной экспозицией, посетив которую Вы узнаете все о Куликовской битве, её предпосылках, последствиях и значении для истории нашего государства.
 
Посещение мемориального комплекса «Красный холм» - старейший памятник на Куликовом поле, установленный на месте, где стояло войско Мамая в 1380 году. Во время экскурсии, Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете о её особенностях и конструкции, а также, осмотрите храм Сергия Радонежского.
 
Посещение села Себино – место, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня - это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, живя в Себино, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.
 
Возвращение в Тулу не ранее 19.00
 
 
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
4 октября 2020, воскресенье
09:00
 В календарь
 В календарь
18 октября 2020, воскресенье
09:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
4 ноября 2020, среда
09:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Дора
Купить билет
8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
24 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.