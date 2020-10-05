Пиковая дама
16 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
16 октября 2020, пятница
19:00
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 50 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽