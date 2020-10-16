Сотрудница тульского МЧС о взрывах в Рязанской области: «Ощущение, будто вокруг война!»

Тулячка Екатерина Чернышева — единственная женщина в составе аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Тульской области, которая выезжала на пожары в соседнюю область.

Тульские спасатели несколько дней тушили пожары после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. История нашумевшая, ситуация — страшная. Из-за ЧП из своих домов были эвакуированы сотни жителей, есть несколько пострадавших.

В такой тревожной обстановке жила тулячка Екатерина Чернышева. Катя — единственная женщина в составе аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Тульской области. Она медик, поэтому в ее задачи входило следить за здоровьем 39 мужчин — коллег-земляков — и при необходимости оказывать им медпомощь.

О жизни в полевых условиях тулячка рассказала корреспонденту Myslo.

- Это моя первая командировка, и сразу в такой кошмар. Было тревожно: над нами постоянно летали вертолеты, вдали слышались взрывы, горели трава, лес… Ощущение, будто военные действия разворачиваются! Иногда мне было страшновато, но как я могу бояться, когда рядом со мной столько мужчин? Они мне во всем помогали, заботились обо мне. Даже вставали ночью проверить, работает ли «пушка», чтобы я не замерзла, — говорит Катя.

Она рассказала, что условия для жизни были суровыми, точно не для женщин. Но Екатерине пришлось быстро приспособиться. Сотрудники тульского МЧС жили в поле в трех палатках. Спасатели посменно уезжали на тушение пожаров. К счастью, никто из ребят не пострадал. Были лишь мелкие травмы — царапины да вывих.

У Кати 14-летняя дочка и 9-летний сын. Говорит, несмотря на все переживания, дети ее очень поддержали и помогли ей собраться.

– Дни в полевых условиях пролетели быстро! Можно сказать, что я прошла боевое крещение. Теперь к таким командировкам я точно готова, — рассказала нам Катя.

Отметим, что наша аэромобильная группировка МЧС вернулась в Тульскую область 10 октября.

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