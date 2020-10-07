Saints Cats и Krzysztof Azninski
17 октября в культурном центре «Типография» состоится долгожданное событие последнего полугодия — первый концерт джаз-клуба.
В этот вечер для Вас выступят две замечательные тульские команды Krzysztof Azninski и Saints Cats.
Krzysztof Azninski - коллектив, мировоззрение которого сами музыканты характеризуют как «творческий кутёж, джазовый угар, фьюжн».
Saints Cats — blues, blues-rock, rock`n`roll, и этим всё сказано.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 октября 2020, суббота
19:00
17 - 23 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
17 октября, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽