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Saints Cats и Krzysztof Azninski

Saints Cats и Krzysztof Azninski

17 октября в культурном центре «Типография» состоится долгожданное событие последнего полугодия — первый концерт джаз-клуба.
В этот вечер для Вас выступят две замечательные тульские команды Krzysztof Azninski и Saints Cats.
 
Krzysztof Azninski - коллектив, мировоззрение которого сами музыканты характеризуют как «творческий кутёж, джазовый угар, фьюжн».
 

 
Saints Cats — blues, blues-rock, rock`n`roll, и этим всё сказано.
 

 

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Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 октября 2020, суббота
19:00
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Тульский экзотариум
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17 - 23 октября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
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30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Weekend party
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17 октября, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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6 ноября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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