Saints Cats и Krzysztof Azninski

17 октября в культурном центре «Типография» состоится долгожданное событие последнего полугодия — первый концерт джаз-клуба.

В этот вечер для Вас выступят две замечательные тульские команды Krzysztof Azninski и Saints Cats.

Krzysztof Azninski - коллектив, мировоззрение которого сами музыканты характеризуют как «творческий кутёж, джазовый угар, фьюжн».

Saints Cats — blues, blues-rock, rock`n`roll, и этим всё сказано.