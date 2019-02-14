Выходные в Туле: 15-17 февраля

На выходных вас ждет встреча с Фрейдом, поэзия рока, проект группы «Мегаполис» про 4 советских фильма, Анка Пулеметчица и фильмы о любви.

Зимний спорт

Когда: 16−17 февраля, суббота-воскресенье

Где: 16 февраля, суббота: 12.00 — Форино, база отдыха, Ленинский район, деревня Форино, 20.00-«Типография», культурный центр.

17 февраля, воскресенье — 14.00 — Некрасово, центр активного отдыха Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2

Вход свободный, для участников во второй день требуется регистрация.

На выходных пройдет зимний фестиваль снега, сноуборда, фристайла, хип-хопа и позитива. На базе отдыха в Форино гостей ждет гитарная музыка шред и металл, музыкальный джем, барбекю и сюрпризы от шейперов парка. Затем праздник переместится на территорию «Типографии». Здесь посетителей ждет просмотр фильмов, барбекю, выступления рэп-исполнителей, крутые диджеи и танцы.

В воскресенье фестиваль плавно перейдет к зимним соревнованиям в Некрасово.

Когда: 17 февраля, воскресенье, 10.00

Где: Некрасово, центр активного отдыха

Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2

Вход свободный, для участников соревнований действует регистрация.

В воскресенье состооится зимний фестиваль в Некрасово. Участники будут соревноваться в двух спортивных направлениях — любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду и соревнования по прыжкам на трамплине — Биг-Эйр. Принять участие в соревнованиях может любой желающий.

А гостей праздника ждет катание на тюбингах, зажигательная музыка, конкурсы, анимация, подарки и призы. Для всех будет работать полевая кухня с бесплатным угощением и чаем. Полная программа доступна в афише.

Фестивали

Когда: 16 февраля, суббота, 18.00

Где: Grange 2.0, Тула, ул. Советская д.11

Цена: 1500 р.

В субботу в городском пространстве «Искра» пройдет фестиваль крафтовой культуры от компании Pivroom. Гостей ждет много интересного:

дегустация,

специализированный фуршет

Шоу — программа: кавер-группа «Комиксы», танцевальное шоу, электроскрипка Lady Allegro многое другое

Также в программе лекции о крафте, веселье и танцы.

Когда: 17 февраля, воскресенье, 19.00

Где: «Ирландец», паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 300 р., 400 р. на двоих

В воскресенье в рок-пабе «Ирландец» пройдет главный российский поп-панк фестиваль Pop punk community fest. На протяжении многих лет фестиваль собирает топовые группы поп-панка со всей страны, устраивая поистине сумасшедшее зрелище.

В Туле фестиваль проводится впервые. На сцене выступят музыкальные коллективы: CANDID8 (Москва), СВОБОДА ВАЖНЕЕ МОДЫ! (Санкт-Петербург) ПЛЯЖ (Москва) STINK PALM (Москва).

Концерты

Когда: 15 февраля, пятница, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 900 р.

В пятницу в рок-клубе М2 состоится большой концерт Михаила Башакова и Бориса Плотникова при поддержке тульской группы «Чертополох».

Песни автора-исполнителя Михаила Башакова на слуху буквально у каждого, кто хоть раз включал радио. Башаков и Плотников — это уникальный тандем в котором роль соло-гитары взял на себя неожиданный инструмент — губная гармоника Бориса Плотникова. Группа «Чертополох» после долгого творческого перерыва почти в десять лет вновь вернулась на сцену в 2018 году и приняла участие в фестивале неформатной музыки Холмоwood.

Когда: 15 февраля, пятница, 19.00

Где: Дворец культуры, ОАО Туламашзавод, Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 2000 р.

В пятницу в ДК «Туламашзавод» выступит рок-группа «Алиса» в рамках юбилейного тура по стране. «Алиса» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Ленинграде. Одна из самых популярных отечественных рок-групп России и СССР. Лидер и автор большинства песен «Алисы» — вокалист Константин Кинчев.

В настоящее время «Алиса» активно работает над записью новых произведений, является одной из популярнейших групп в России и выступает в качестве хедлайнера на различных фестивалях.

Когда: 15 февраля, пятница, 20.00

Где: «Ирландец», паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: от 400 р. — предпродаже, 500 р. — на входе.

В пятницу в рок-пабе «Ирландец» пройдет концерт группы «Е2 Знакомы» в рамках тура #10летнеформата. В этом году «Е2 Знакомы» отмечают свое десятилетие. В честь этого события они устроили тур под названием #10летнеформата.

Интересная штука, которая будет на предстоящем концерте — цветные браслеты, которые гости получат при входе. Цвет браслета будет нести свой посыл к окружающим, что сделает вечер еще более интересным — это упростит знакомство и общение (вы сразу будете видеть по цвету браслета, кто свободен, открыт к новым знакомствам, а кто занят и пришел лишь послушать музыку)

Когда: 17 февраля, воскресенье, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 900 р.

В воскресенье в Тульской филармонии им. Михайловского пройдет концерт двух незаурядных музыкантов Александра Князева и Андрея Коробейникова. Музыканты представят слушателям не вполне привычный репертуар: кроме сонаты для виолончели и фортепиано Бетховена это будут выполненные Александром Князевым переложения для виолончели скрипичных сонат Бетховена, Брамса и Франка.

Театр

Когда: 15 февраля, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В пятницу в Большом зале «Октавы» будет показан мультимедийный проект Олега Нестерова и группы «Мегаполис» «Из жизни планет», посвященный 4 неснятым советским фильмам. Это музыкальное посвящение эпохе «оттепели» в российском кино, в особенности концу 1968 года, когда поле нового кинематографа превратилось в грандиозное кладбище неснятых фильмов.



Артисты представят музыкальный спектакль, в котором сценарии Геннадия Шпаликова «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок», «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова обретают ту жизнь, которой они лишились в советском кино. Только в этом случае кино разворачивается в голове у зрителя: у каждого свое.

Когда: 16 февраля, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: от 1200 до 3200 р.

В субботу в Городском концертном зале состоится спектакль «Чапаев и Пустота» по культовому роману Виктора Пелевина. Несмотря на кажущуюся бесшабашность сюжета, «Чапаев и Пустота» — спектакль философский, пронзительно грустный и, при этом, невероятно смешной и современный.

Звездам театра и кино Михаилу Ефремову, Михаилу Полицеймако и остальным задействованным в постановке актерам удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события, — гражданскую войну, современную психушку и великую пустоту, в которую, наконец, уходят герои…

Выставки

Когда: 17 февраля, воскресенье, 11.00

Где: К25, Тула, ул. Вяземская, д. 10

Вход свободный.

В воскресенье в Туле пройдет выставка собак. На выставку приедут лучшие представители всех пород со всех уголков России.

Гости увидят сразу две выставки: региональную выставку собак, организованную «Тульским городским обществом собаководов- любителей» и всероссийскую выставку собак всех пород, организованную Тульской областной общественной организации Федерация служебного и спортивно-прикладного собаководства.

Когда: с 14 февраля, ежедневно, 11.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: от 150 до 1500 р.

14 февраля в Likerka Loft открылась новая выставка «Страсти по Фрейду». Это первый проект компании Artplay Media, который посвящен не отдельным художникам, а теме телесносности и сексуальности. Выставка разделена на 7 новелл, каждая из которых исследует тему телесности по-своему. Выставка рассказывает о тех высоких чувствах и низких желаниях, которые присущи каждому человеку и показывает историю насилия и влечения через призму человеческого тела.

Вы можете приобрести билеты в Myslo-кассе и на месте проведения выставки в течение всего рабочего дня (вс-чт 11.00−21.00, пт-сб 11.00−22.00).

Когда: 12 февраля - 15 марта, вт-вскр., 10.00

Где: Тульский Кремль, музей

Цена: 50 р.

На этой неделе открылась еще одна военная выставка. Новая экспозиция посвящена тулякам — участникам локальных войн второй половины ХХ века. На выставке будут представлены уникальные коллекции предметов и документов из коллекций Тульского военно-исторического музея, а также личных архивов воинов-интернационалистов.

Детям

Когда: 15 февраля 2019, пятница, 19.00 16 февраля 2019, суббота

16:30, 17 февраля, воскресенье, 12.00

Где: "Джунгли Парк", Тула, ул. Путейская 5, 2 корпус, 1 этаж.

Цена: 350 р/час, 700 р/безлимит, вход для взрослых и детей до 1 года в «Джунгли Парк» — бесплатный, скидки и льготы при покупке часовых билетов и бронировании банкетов для Дня Рождения не действуют.

Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» подготовил большую развлекательную программу на эти выходные.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 в вашем распоряжении 30 аттракционов: 8 скоростных горок, большая зона для игр малышей от 1 года до 4 лет, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка 5 скалодромов, 2 тарзанки, веселые игры и семейный ресторан!

Также в эти вас ждет караоке, шоу мыльных пузырей, увлекательный квест и пр. Подробности в афише.

Лекции

Когда: 16 февраля, суббота, 15.00

Где: Ясная Поляна, дом культуры, Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

Вход по предварительной регистрации.

В субботу в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится большой разговор о русской литературе с редакторами образовательного портала «Полка»: Юрием Сапрыкиным, Варварой Бабицкой, Львом Обориным и Полиной Рыжовой. Они расскажут о своих любимых русских писателях — об их жизни, книгах и идеях. Толстой и Гоголь, Булгаков и Цветаева, Розанов и Белый: что они любили и ненавидели, о чем спорили, за что боролись, почему их книги важны для нас сегодня.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

14 февраля можно отправиться в кино посмотреть романтический фильм о доверии в парах и о том, стоит ли читать смски своей второй половинки. В прокат выходит фильм «Громкая связь». Это ремейк культового итальянского кинофильма «Идеальные незнакомцы» с добавлением неповторимого отечественного колорита.

По сюжету семеро друзей собрались в загородном доме и устроили шуточную игру, по правилам которой участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могли, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге!

Главные роли исполнили участники «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.

Цена: от 140 р.

Также в кино выходит комедия о проблемных семейных отношениях после пяти лет брака. За эти годы любовь остыла и герои стали чужими друг для друга. Когда супруга просит дать развод, муж решает восстановить отношения через новую экспериментальную систему под названием «Семь ужинов». Им предстоит отужинать вместе семь раз в самых разных местах и при самых разных условиях: в темноте, с посторонними людьми, без одежды и так далее, меняя антураж, атмосферу и обстоятельства каждой такой встречи. Пару ждут абсолютно незабываемые приключения...

Цена: от 140 р.

В кино выходит фильм о боевых киборгах по мотивам одноименной японской манги. Действие фильма происходит в 26 веке спустя 300 лет после Великой войны. Среди развалин и мусора доктор Идо обнаруживает останки девушки-киборга по имени Алита и берёт её к себе в мастерскую, чтобы попробовать восстановить. Починка идёт успешно, но девушка совершенно не помнит своего прошлого. Вскоре выясняется что девушка прекрасно владеет боевыми приёмами. Стараясь понять, кто она такая и откуда, Алита начинает по крупицам восстанавливать свои утраченные воспоминания, отправляясь на поиски важных ответов.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.