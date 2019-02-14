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E2 знакомы

E2 знакомы

В рок-пабе «Ирландец» пройдет концерт группы «Е2 Знакомы» в рамках тура #10летнеформата. В этом году «Е2 Знакомы» отмечают свое десятилетие. В честь этого события они устроили тур под названием #10летнеформата.

Интересная штука, которая будет на предстоящем концерте — цветные браслеты, которые гости получат при входе. Цвет браслета будет нести свой посыл к окружающим, что сделает вечер еще более интересным — это упростит знакомство и общение (вы сразу будете видеть по цвету браслета, кто свободен, открыт к новым знакомствам, а кто занят и пришел лишь послушать музыку)

Концерты «Е2 Знакомы» отличаются своей атмосферой. Она уникальна, несмотря на экспрессию, драйв и истеричность в некоторых песнях в зале присутствует добро и любовь. И можно долго об этом говорить, но лучше один раз увидеть и услышать, чем сто раз прочитать.

В творчестве группы сочетается и романтика и драйв, и грусть и веселье, и любовь и ненависть. Их песни слушают люди разных возрастов, так как каждый в них находит что-то свое, что-то близкое ему.

Стоимость: от 400 р. — предпродаже, 500 р. — на входе.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
15 февраля 2019, пятница
20:00
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