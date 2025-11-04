Вальс со смертью

Юная балерина из Смоленска вместе с другими остарбайтерами попадает в фашистский лагерь на принудительные работы. Пытки, избиения, увечья и тяжелый труд становятся нормой для узников. Заключенные изо всех сил пытаются выжить в этих нечеловеческих условиях, но они еще не знают, что впереди их ждет жестокое испытание — марш смерти.
