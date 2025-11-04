Вальс со смертью

Премьера: 04.11.2025

Режиссер: Андрей Кириллов

Актеры: Анна Сотникова, Евгений Сидихин, Олеся Шилякова, Евгений Фоминцев, Софья Сорокина, Мария Старосельцева, Степан Дворянкин, Анастасия Викторова

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Юная балерина из Смоленска вместе с другими остарбайтерами попадает в фашистский лагерь на принудительные работы. Пытки, избиения, увечья и тяжелый труд становятся нормой для узников. Заключенные изо всех сил пытаются выжить в этих нечеловеческих условиях, но они еще не знают, что впереди их ждет жестокое испытание — марш смерти.