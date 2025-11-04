  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Вальс со смертью - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Вальс со смертью

Вальс со смертью

Премьера:
04.11.2025
 
Режиссер:
Андрей Кириллов
  
Актеры:
Анна Сотникова, Евгений Сидихин, Олеся Шилякова, Евгений Фоминцев, Софья Сорокина, Мария Старосельцева, Степан Дворянкин, Анастасия Викторова
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Юная балерина из Смоленска вместе с другими остарбайтерами попадает в фашистский лагерь на принудительные работы. Пытки, избиения, увечья и тяжелый труд становятся нормой для узников. Заключенные изо всех сил пытаются выжить в этих нечеловеческих условиях, но они еще не знают, что впереди их ждет жестокое испытание — марш смерти.

0
Касса
Здесь был Юра
4 - 11 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Уволить Жору
12 - 15 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января - 5 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 января - 12 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вальс со смертью
5 - 11 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Левша
22 января - 14 февраля
Кинотеатр (Суворов)

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.