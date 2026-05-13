На днях коллеги и подруги начали задавать мне один и тот же вопрос: «Ты нарастила ресницы?».

Изображение https://www.magnific.com/

Нет. И честно говоря, категорически против этого. Магия длинных ресниц на самом деле не в чудо-средст­вах, а вполне понятная биохимия и несколько очень простых привычек.

Сегодня красивые ресницы – своеобразный маркер здоровья. Как крепкие ногти, хорошая кожа или блестящие волосы.

Организм, которому хватает ресурсов, буквально начинает «выращивать красоту» самостоятельно.

Первое – я стала реже пользоваться тушью, для демакияжа перешла на pH-нейтральные средства с пробиотиками. Второе – купила более деликатный уход для кожи век с коллагеном. Но главное – восстановила ферритин до 58, начала принимать пролин, витамин С, витамины группы В и омега-3. И именно после этого ресницы буквально «проснулись».

Правило № 1. Сначала – анализы

Многие начинают путь к длинным ресницам с покупки различных средств для роста или сразу идут наращивать. Но если подходить к вопросу системно, начинать стоит с врача и анализов.

Ресницы – это те же волосы, только более капризные. И они очень быстро реагируют на внутренние дефициты. Особенно важны: ферритин и железо, витамин D, витамины группы В, белок, состояние щитовидной железы.

Когда ферритин низкий, организм начинает экономить ресурсы. Волосы, ресницы и ногти становятся тонкими и ломкими. Именно поэтому сегодня косметологи и трихологи все чаще говорят: ресницы – это маркер внутренних дефицитов и общего состояния организма.

Правило № 2. Дать «строительный материал».

В моем случае важную роль сыграли:

пролин – аминокислота, участвующая в синтезе коллагена;

витамин С – без него коллаген просто не образуется нормально;

омега-3 и витамины группы В – они улучшают питание тканей и работу волосяных фолликулов.

Правило № 3. Меньше травмировать ресницы.

Ресницы очень не любят агрессию. Особенно осторожно специалисты советуют относиться к водостойкой туши. Да, она держится, но чаще сушит волоски и требует более жесткого демакияжа. А значит, больше трения и выше риск ломкости.

Косметологи советуют:

Хотя бы несколько дней в неделю давать ресницам отдых от туши.

Менять тушь каждые три месяца. Это одно из самых «уязвимых» косметических средств с точки зрения гигиены. Каждый раз, когда мы открываем тюбик и опускаем щеточку обратно, внутрь попадает воздух, частицы кожи, остатки макияжа и бактерии. В теплой влажной среде они начинают активно размножаться. Через несколько месяцев использования тушь может стать источником раздражения.

Использовать деликатные средства для снятия макияжа.

Не тереть глаза во время умывания.

Если ресницы светлые, избегать частого окрашивания. Раз в 2-4 недели вполне достаточно при условии, что используете специальную краску для ресниц.

Полезно расчесывать ресницы чистой щеточкой перед нанесением туши.

Правило № 4. Использовать сыворотки и масла без фанатизма

Безобидными считаются средства с пептидами, витаминами и маслами, которые питают волоски и уменьшают ломкость. Есть и более серьезные препараты на основе биматопроста.

Эффект от таких средств часто заметен уже через несколько недель. Но после отмены препарата ресницы постепенно возвращаются к своему исходному состоянию. А у биматопроста возможны побочные эффекты – покраснение глаз, потемнение кожи век и даже изменение цвета радужки.

Поэтому сегодня многие косметологи делают ставку не столько на агрессивную стимуляцию роста, сколько на восстановление ресниц изнутри – через устранение дефицитов и деликатный уход.

Поддерживающий уход маслами, как делали в старину, действительно может работать.

Касторовое масло, масло абрикосовых косточек, репейное масло и масло усьмы помогают уменьшить ломкость и делают ресницы более эластичными и визуально плотными.

Масло надо наносить вечером, после снятия макияжа – буквально каплю на чистую щеточку для ресниц или тонкую ватную палочку, распределить масло по линии роста и длине ресниц. Слой должен быть очень тонким.

Оптимально подержать 20-30 минут и смыть теплой водой. Оставлять масла на всю ночь специалисты не советуют: это может вызывать раздражение слизистой, отеки и ощущение тяжести в глазах утром. Процедуру можно делать 2-4 раза в неделю. Здесь важнее регулярность, чем количество.

Если после масла появляется покраснение или отек, сред­ство лучше сразу отменить.

Правило № 5. Не ждать мгновенного эффекта

За день ресницы можно только нарастить, но не вырастить. Во время наращивания к каждой натуральной реснице специальным клеем прикрепляется искусственный волосок. Вроде красиво. Но! Под нагрузкой они быстрее выпадают. Косметологи называют это эффектом хронической механической нагрузки.

Еще один фактор риска – клей и частые коррекции. Если процедура выполняется слишком часто или неаккуратно, возможно раздражение кожи век и слизистой глаза.

Поэтому моментального эффекта не существует. Но суще­ствует системность: нормальный уровень железа, полноценное питание, деликатный уход, отдых от косметики и… дисциплина соблюдать эти правила.