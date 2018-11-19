В Городском концертном зале состоится спектакль «Чапаев и Пустота» по культовому роману Виктора Пелевина.

Один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 15 лет пользуются невероятным успехом у публики.



Непредсказуемый Михаил Ефремов в роли Чапаева, виртуоз Михаил Крылов — Петр Пустота, весельчак и шоумен Михаил Полицеймако — Котовский, молодая и талантливая Мария Козакова — Анка-пулеметчица и брутальный красавец Павел Сборщиков — Сердюк. Несомненно, это как раз тот случай, когда сумма всех слагаемых больше, чем каждый актер по отдельности.



Ставить спектакль по Пелевину — это не просто вызов. Ведь воплощать на сцене действие, которое «происходит в абсолютной пустоте» — задача не из легких. Но творческое трио — Евгений Сидихин, Александр Наумов и режиссер Павел Урсул — мастерски выдало свое видение нашумевшего романа, ведь постановка понятна даже тем, кто книгу не читал. И, судя по долгожительству спектакля, это удалось!



Зритель оказывается между двумя мирами, в одном из которых — герой-комдив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом — пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих

сюрреалистических грёз.



В невероятную игру включаются и другие «психи»: бородатый мужчина представляет себя Просто Марией и ходит на свидания с Арнольдом Шварценеггером, а группа больных во главе с Котовским «объедается грибами в поисках вечного кайфа»…



Несмотря на кажущуюся бесшабашность сюжета, «Чапаев и Пустота» — спектакль философский, пронзительно грустный и, при этом, невероятно смешной и современный. Звездам театра и кино Михаилу Ефремову, Михаилу Полицеймако и остальным задействованным в постановке актерам удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события, — гражданскую войну, современную психушку и великую Пустоту, в которую, наконец, уходят герои…



Автор романа — Виктор Пелевин, режиссер — Павел Урсул.

Действующие лица и исполнители:

ЧАПАЕВ — Михаил Ефремов,

ПЕТЬКА ПУСТОТА — Михаил Крылов,

КОТОВСКИЙ — Михаил Полицеймако,

СЕРДЮК — Павел Сборщиков,

АНКА — Мария Козакова / Екатерина Смирнова,

ПРОСТО МАРИЯ — Владимир Майсурадзе,

САНИТАР — Тимофей Савин.



Продолжительность спектакля — 3 часа с антрактом.