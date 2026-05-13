В документе говорится о застройке территории на пересечении улиц Розы Люксембург и Академика Насоновой. Для комплексного развития территории на берегу Упы городские чиновники выделили участок в 23,5 га.

Планируется, что территория будет освоена за 14 лет. Там появятся многоквартирные дома повышенной этажности высотой до 90 метров. 15% от общей площади дома отведено на нежилые помещения. Их расположат на первых этажах.

Также в плане есть многоуровневые парковки, предусмотрена возможность строительства двух детских садов почти на 500 мест. Кроме того, застройщик должен будет благоустроить территорию, сделать дороги, установить детские и спортивные площадки, оборудовать места для хознужд и контейнерных площадок, а также обеспечить выезд на Восточный обвод.