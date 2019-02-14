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Feak Week

Feak Week

16 и 17 февраля пройдет зимний фестиваль снега, сноуборда, фристайла, хип-хопа и позитива. Публикуем программу праздника.

16 февраля

12.00 — гитарная музыка шред и металл, музыкальный джем, барбекю и сюрпризы от шейперов парка. База отдыха «Форино».

20.00 - просмотр фильмов, барбекю, выступления рэп-исполнителей, крутые диджеи и танцы. Культурный центр «Типография».
 

17 февраля

14.00 — 16.00 — соревнования по прыжкам — Биг-Эйр. Приз за первое место — 10 000 рублей + бонусы от спонсоров. Для участников требуется регистрация.

 

Вход на все мероприятия свободный.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2019, суббота
20:00
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Форино, база отдыха
Ленинский район, деревня Форино
16 февраля 2019, суббота
12:00
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Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
17 февраля 2019, воскресенье
14:00
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