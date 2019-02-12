Дни любви для всей семьи в «Джунгли Парке»

Для детей и родителей, в честь 14 февраля, семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» подготовил большую развлекательную программу. Целых 4 дня мы будем веселить вас и удивлять.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 в вашем распоряжении 30 аттракционов: 8 скоростных горок, большая зона для игр малышей от 1 года до 4 лет, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка 5 скалодромов, 2 тарзанки, веселые игры и семейный ресторан!

14 ФЕВРАЛЯ

Подарок для посетителей

10.00 до 17.00 — приходите к нам в одежде розового или красного цвета в честь дня Св. Валентина, платите всего за час и развлекайтесь в парке весь день!

Вы сможете оставить признание в любви «Джунгли Парку», поучаствовать в флешмобе воздушных шаров и сфотографироваться с героем дня: ГИГАНТСКИМ Сердечком!

15 ФЕВРАЛЯ

19.00 до 20.00 — поем песни о любви в Караоке-Шоу с вместе с голосистыми аниматорами! Для лучших певцов мы припасли подарки.

16 ФЕВРАЛЯ

16.30 до 17.00 — в «Джунгли Парке» пройдет Шоу Мыльных пузырей.

17 ФЕВРАЛЯ

12.00 до 13.00 — минидиско и игры для малышей с Карамелькой!

15.00 до 16.30 — квест для детей от 6 лет и старше «Миссия: спасти Спящую красавицу» — отправляйтесь на подвиг вместе с принцем, выполните задания на ловкость, смелость и сообразительность от злой колдуньи и спасите красавицу-принцессу

Для тех, кто и в воскресенье готов активно веселиться до самого вечера подарок

17.00 до 20.00 — приходите к нам в одежде розового или красного цвета, платите всего за час и развлекайтесь весь день!

Пока дети прыгают, играют и участвуют в наших шоу-программах, родители могут провести время в нашем вкусном семейном ресторане.

Ждем вас по адресу: ул. Путейская, 5, ТУЦ «Сарафан», 2 корпус, 1 этаж

Время работы парка: с 10.00 до 22.00, ежедневно (вход на территорию парка до 21.00)

Стоимость: будни 250 р/час, 400 р/безлимит, выходные: 350 р/час, 700 р/безлимит, вход для взрослых и детей до 1 года в «Джунгли Парк» — бесплатный, скидки и льготы при покупке часовых билетов и бронировании банкетов для Дня Рождения не действуют.