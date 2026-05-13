Новый формат торговли алкоголем, табачными изделиями, продуктами питания и не только моментально распространился и захватил все оживленные точки городов в недавнем СССР.

Вот в такой палатке можно было купить все: от жвачки до элитного алкоголя. Кадр из фильма «Поколение П».

Что продавали и как покупали в разноцветных уличных ларьках в девяностые, кто ими владел – читайте в новой «палаточной» ностальгии!

Как гражданам СССР торговать разрешили

Вплоть до начала девяностых официальная торговля товарами народного потребления находилась в руках государства. За незаконную торговлю реально было получить штраф, а в отдельных случаях – и солидный тюремный срок. Но вот в начале девяностых СССР прекратил свое существование, страна пошла по новому пути и начала развиваться по законам рыночной экономики.

Уже в январе 1992 года Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «О свободе торговли», согласно которому гражданам и предприятиям предоставлялось право свободно продавать без специальных разрешений в отведенных для этого местах. Учитывая, что торговать разрешалось практически повсеместно, только за первое полугодие 1992 года частники продали товаров на сумму более 112 млрд рублей – а это 13% от всего тогдашнего товарооборота страны!

Именно тем временам мы обязаны таким явлениям, как рыночные реформы, борьба с дефицитом и появление первых частных коммерческих торговых предприятий – ларьков или палаток.

«Наш ларек – нам всем утеха»

«...Реет смыслом на ветру!» – споет в начале нулевых свой гимн родным палаткам «Ларек (Бородино)» легендарный рокер Юрий Шевчук из группы «ДДТ». Ярко-желтые, чаще всего стоявшие кучно на площадях и площадках и работавшие практически круглосуточно палатки по торговле «всем, что душе угодно» стали в девяностые – настоящей приметой времени. Самое главное – ассортимент палаток не имел альтернатив. В обычных магазинах такого еще не продавали.

Здесь и только здесь можно было разжиться первыми импортными шоколадными батончиками, китайскими «бэпэшками», чупа-чупсами, сигаретами.

В те времена в палатках свободно продавался и крепкий алкоголь – водка Black death в жестяных банках с изображением черепа с костями, коньяк «Наполеон», бренди «Слънчев Бряг» в пузатых бутылках, ликер Amaretto и другой зарубежный алкоголь в необычных и привлекательных по форме емкостях.

Разновидностей палаток было миллион, но все же классический ларек тех лет легко считывался уже издалека: ярко-желтая «цыплячья» расцветка, характерная трафаретная надпись краской: от «древних» КООП и СП до более современных ИП, ЧП и даже ООО. Стеклянные витрины высотой в пол-ларька, в которых можно было с легкостью «заблудиться», ведь выкладка продукции опиралась исключительно на фантазию продавца, сидящего внутри палатки.

…1992 год. Выросший буквально за пару дней на месте автостоянки «палаточный городок» (сегодня здесь располагается торговый центр «Демидовский») моментально становится настоящим центром притяжения для дворовой детворы среднего и старшего школьного возраста. Раз в неделю совершаем ритуальный набег на ларьки в поисках дынных бубль-гумов с вкладышами! Жаль, что мама разрешает брать из копилки – банки из-под кофе – всего по одному металлическому рублю с изображением Ленина! Зато теперь я собираю коллекцию вкладышей с машинами от жвачек «Турбо», мой друг Ромка – вкладыши от жвачек «Финал» с футболистами и футбольными командами! Периодически любуюсь другой коллекцией – жестяных банок из-под пива в коллекции старшего брата моего друга Женьки. Все баночки очень красивые; и пускай наша школьная химичка говорит, что от баночного пива можно стать кретином, коллекции – быть!

А еще в палатке можно купить яркий пакетик порошка Zuko или Yupi с «разводным» напитком со вкусом фруктов.

Помню, самый классный вкус был у яблочного Zuko, остальное – так себе; вкус, как говорил классик, специфический…

Когда палатка – это престижно

Свою историю знакомства с торговыми палатками и ларьками в девяностые вспоминает туляк Илья Кравец:

Илья Кравец – В самом начале девяностых мы со старшей сестрой иногда заходили в гости в палатку, где продавщицей работала ее подруга. Палатка стояла рядом с универмагом – тогда в народе это место называли «Поле чудес». Продуктовые палатки, ларьки с аудиокассетами, парфюмерией – чего только на «Поле чудес» не продавали! Тусовались, общались, слушали музыку по вечерам – хозяин палатки не возражал, ведь наше общение шло параллельно с продажами. Внутри ларька были разложены блоки сигарет, газировка, шоколадные батончики «Марс», «Сникерс», «Твикс» и «Виспа». В палатке было уютно, тепло и «шоколадно» – в том смысле, что шоколадки всегда были под рукой! В туалет ходили в ДК ТОЗ или в универмаг. Даже несмотря на эти бытовые неудобства, в девяностые работать продавцом в ларьке было делом прибыльным и уважаемым – устроиться туда было непросто. Лучше этого было, пожалуй, только владеть такой палаткой – малый, да и вообще любой бизнес считался чуть ли не самым престижным занятием!

А знаете ли вы, что…

…всего через год после официального разрешения частной торговли в России ее объем достиг 329 млрд рублей;

…численность задействованных в частной и уличной торговле в России в 1997 году составила 30 млн человек;

…к 1993 году число предпринимателей в стране выросло в четыре раза, и основную их часть составили так называемые челноки.

Только цифры