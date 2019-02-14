17 февраля в Некрасово пройдет фестиваль NEKRASOVO WINTER FEST.



В программе фестиваля:

10.00 — 14.00 — любительские соревнования по горным лыжам (боне) и сноуборду (бордеркросс).

14.00 — 16.00 — соревнования по прыжкам — Биг-Эйр



12.00 — 16.00 — работа полевой кухни — бесплатное угощение для всех гостей праздника



12.00 — 16.00 — развлекательная программа на улице — в зоне тюбинга и «лягушатника»: зажигательные музыкальные сеты от диджея, анимация, конкурсы, ростовая фигура и т. д.



Победители, призеры и участники соревнований и конкурсов будут награждены ценными призами и подарками от организаторов, партнёров и спонсоров.

Вход свободный, для участников соревнований действует регистрация.