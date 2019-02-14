Nekrasovo winter fest
17 февраля в Некрасово пройдет фестиваль NEKRASOVO WINTER FEST.
В программе фестиваля:
10.00 — 14.00 — любительские соревнования по горным лыжам (боне) и сноуборду (бордеркросс).
14.00 — 16.00 — соревнования по прыжкам — Биг-Эйр
12.00 — 16.00 — работа полевой кухни — бесплатное угощение для всех гостей праздника
12.00 — 16.00 — развлекательная программа на улице — в зоне тюбинга и «лягушатника»: зажигательные музыкальные сеты от диджея, анимация, конкурсы, ростовая фигура
Победители, призеры и участники соревнований и конкурсов будут награждены ценными призами и подарками от организаторов, партнёров и спонсоров.
Вход свободный, для участников соревнований действует регистрация.
Где и когда?
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
17 февраля 2019, воскресенье
10:00