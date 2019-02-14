афиша
афиша
Регистрация
Nekrasovo winter fest

Nekrasovo winter fest

17 февраля в Некрасово пройдет фестиваль NEKRASOVO WINTER FEST.

В программе фестиваля:

10.00 — 14.00 — любительские соревнования по горным лыжам (боне) и сноуборду (бордеркросс).

14.00 — 16.00 — соревнования по прыжкам — Биг-Эйр

12.00 — 16.00 — работа полевой кухни — бесплатное угощение для всех гостей праздника

12.00 — 16.00 — развлекательная программа на улице — в зоне тюбинга и «лягушатника»: зажигательные музыкальные сеты от диджея, анимация, конкурсы, ростовая фигура и т. д.

Победители, призеры и участники соревнований и конкурсов будут награждены ценными призами и подарками от организаторов, партнёров и спонсоров.

Вход свободный, для участников соревнований действует регистрация.

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
17 февраля 2019, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.