Тульский областной краеведческий музей: Бивни мамонта, редкие книги и клады Золотой Орды

Фото Алексея Пирязева.

Тульский краеведческий музей — настоящее открытие для тех, кто попадает туда впервые.

Современная и богатая экспозиция затрагивает почти все вехи истории нашей области: от каменноугольного периода до Великой Отечественной войны.

Первое, что приятно удивляет в музее, — современное оформление экспозиции, некоторые витрины дополнены QR-кодами, за которыми кроется вся история экспонатов. Это тот случай, когда расхождение ожидания и реальности оказывается в пользу последнего.

Среди экспонатов в музее тоже есть на что посмотреть. Первое, что привлекает внимание: причудливые кораллы со дна древних морей и ископаемые ледниковой эпохи.



Огромные бивни и кости мамонта позволяют прочувствовать мощь этих древних животных.



За стеклом хранятся громадные бивни и зубы мамонта. Каждый зуб размером больше 20 см, бивни — больше метра. Интересный факт: зубы у мамонтов менялись в течение всей жизни, выпадали и появлялись новые. Работать им приходилось прилично, на экспонатах можно рассмотреть стесы — следы пережевывания грубой растительной пищи.

Отдельного внимания заслуживает зал с археологическими находками.



В витринах экспонаты — с древнейших времен до XVII века.



Крошечные серебряные монетки – клад времен 17 века. Тогда на эту небольшую горстку можно было купить двор в Туле!

В одной из основных витрин монетные клады различных лет, найденные на территории Тульской области. Трудно поверить, но за стеклом целое состояние XIV или XVI века. На небольшую горстку серебряных чешуек (именно так называли эти крошечные монетки) можно было купить целый двор (дом с землей и хозпостройками) в Туле. А вот на горку медных монет XVIII века такой роскоши позволить нельзя: несмотря на крупные размеры, ценность у них совсем небольшая. Нашли клад с медными деньгами, кстати, в Скуратово, вероятно, там их припрятал кто-то из крестьян, опасаясь разбойников.



Ткацкий стан часто можно было встретить в сельских домах, рассмотреть его в подробностях можно в зале русского быта.



Сергей Демидов, заведующий естественно-историческим отделом Тульского област­ного краеведческого музея:

Сергей Демидов - В зале ремесленного производства хранятся изделия тульких мастеров, которые прославляли наш регион: ружья, часы из частных мастерских, удивительные дверные ручки со вставками из цветного стекла, украшавшие дома состоятельных туляков, самовары и резные формы для пряников. Самые маленькие из них — для традиционных небольших пряников — тульских жамок.



Зал русского быта погружает в атмосферу избы: деревянная колыбель для младенца, традиционные русские наряды с понёвой и большой расписной сундук — символ достатка. Сундук выставляли на видное место, когда нужно было произвести впечатление на гостя.



Стена одного из залов – огромная книжная полка. За стеклом хранятся тысячи уникальных книг, взять в руки их нельзя, но рассматривать корешки можно бесконечно.

По результатам опроса, самым популярным признан зал «Культура тульского края», посвященный городской культуре. И это не случайно. Одна из стен зала полносью стеклянная, за ней находится книжный фонд музея, который насчитывает семь редких экземпляров. В фондах музея есть книги, напечатанные на пергаменте, которые датируются XV веком. С ними работают хранители книжного фонда.



Баллотировочная машина – обязательный атрибут выборов.

Интересный экземпляр в экс­позиции: баллотировочная машина, которую использовали для проведения выборов в гордуму или присяжных поверенных в суды. Избиратели опускали в машину шары в отделение «за» или в отделение «против». Аппарат вел подсчет голосов, счетчики открывались в конце голосования.

Отдельные залы посвящены живой природе нашей области. Всего в коллекции небольшого краеведческого музея более 4500 абсолютно разных экспонатов, так что каждый непременно найдет что-то интересное для себя.

Запишите адрес



Тула, ул. Советская, 68.

Тел. 30−79−75.

Время работы: вт. — чт., вс. — с 10.00 до 18.00, пт., сб. — с 10.00 до 20.00, пн. — выходной. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена билета: взрослые — 150 руб., пенсионеры РФ, студенты — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно.

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