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Из жизни планет

Из жизни планет

В Большом зале «Октавы» будет показан мультимедийный проект Олега Нестерова и группы «Мегаполис» «Из жизни планет», посвященный 4 неснятым советским фильмам.

Проект представляет собой музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х, той короткой эпохе в кино и в жизни России, которую мы называем «оттепелью». Рождался новый кинематограф, прорыв следовал за прорывом — награды Канн чередовались с призами Венеции, это была настоящая «золотая эра» нашего кино. Особое внимание уделяется концу 1968 года, когда поле нового кинематографа превратилось в грандиозное кладбище неснятых фильмов.

Четыре истории (четыре сценария) и судьбы кинематографистов 1960-х, просвечивающие сквозь них, стали основой этого мультиплатформенного проекта.

Артисты представят музыкальный спектакль, в котором сценарии Геннадия Шпаликова «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок», «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова обретают ту жизнь, которой они лишились в советском кино. Только в этом случае кино разворачивается в голове у зрителя: у каждого свое.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
15 февраля 2019, пятница
19:00
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