Региональная и Всероссиская выставка собак

В Туле пройдет выставка собак. На выставку приедут лучшие представители всех пород со всех уголков России.

17 февраля состоятся сразу две выставки: региональная выставка собак, организованная «Тульским городским обществом собаководов- любителей» и всероссийская выставка собак всех пород, организованная Тульской областной общественной организации Федерация служебного и спортивно-прикладного собаководства.

Обе выставки пройдут по адресу: ул. Вяземская, д. 10.



Вход свободный.