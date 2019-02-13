Региональная и Всероссиская выставка собак
В Туле пройдет выставка собак. На выставку приедут лучшие представители всех пород со всех уголков России.
17 февраля состоятся сразу две выставки: региональная выставка собак, организованная «Тульским городским обществом собаководов- любителей» и всероссийская выставка собак всех пород, организованная Тульской областной общественной организации Федерация служебного и спортивно-прикладного собаководства.
Обе выставки пройдут по адресу: ул. Вяземская, д. 10.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
17 февраля 2019, воскресенье
11:00