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Александр Князев (виолончель) и Андрей Коробейников (фортепиано)

Александр Князев (виолончель) и Андрей Коробейников (фортепиано)

В Тульской филармонии им. Михайловского пройдет концерт двух незаурядных музыкантов Александра Князева и Андрея Коробейникова.

Музыканты представят слушателям не вполне привычный репертуар: кроме сонаты для виолончели и фортепиано Бетховена это будут выполненные Александром Князевым переложения для виолончели скрипичных сонат Бетховена, Брамса и Франка. В одном из интервью он рассказывает о том, почему часто делает и исполняет в своих концертах переложения.

Александр Князев — заслуженный артист России, солист Московской филармонии виолончелист-виртуоз. Один из самых востребованных музыкантов в нашей стране и за рубежом, «обладающий феноменально совершенной техникой» (ВВС music), завоевавший, по словам музыкальных критиков, высочайшее признание и принадлежащий к числу выдающихся классических исполнителей нашего времени.

В качестве солиста Александр Князев выступает с ведущими оркестрами мира и сотрудничает с именитыми дирижёрами и солистами-инструменталистами. В его репертуаре — практически все сочинения, написанные для виолончели. О масштабе творческой личности музыканта позволяет судить тот факт, отмеченный им в своих интервью, что из любви к Баху он научился играть на органе, а из любви к Моцарту сел за фортепиано, причём добился в игре на этих инструментах профессионального мастерства.

Андрей Коробейников — пианист. Представитель другого поколения, он родился в 1986 году. В 7 лет одержал свою первую победу, став обладателем I премии III Международного конкурса юных музыкантов им. П. И. Чайковского. К 20 годам Андрей стал обладателем более двадцати премий различных конкурсов в России и других странах мира. Он закончил Московскую консерваторию, её аспирантуру, стажировался в аспирантуре Королевского Колледжа Музыки в Лондоне. На сегодняшний день Андрей Коробейников выступил на ведущих концертных площадках более чем в сорока странах мира, завоевав репутацию музыканта, всегда привносящего в исполнение собственное чувство музыки — «вдохновенное, яростное, сильное, полное истинного духа, страсти, эмоций.»

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
17 февраля 2019, воскресенье
17:00
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