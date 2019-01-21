Александр Князев (виолончель) и Андрей Коробейников (фортепиано)

В Тульской филармонии им. Михайловского пройдет концерт двух незаурядных музыкантов Александра Князева и Андрея Коробейникова.

Музыканты представят слушателям не вполне привычный репертуар: кроме сонаты для виолончели и фортепиано Бетховена это будут выполненные Александром Князевым переложения для виолончели скрипичных сонат Бетховена, Брамса и Франка. В одном из интервью он рассказывает о том, почему часто делает и исполняет в своих концертах переложения.

Александр Князев — заслуженный артист России, солист Московской филармонии виолончелист-виртуоз. Один из самых востребованных музыкантов в нашей стране и за рубежом, «обладающий феноменально совершенной техникой» (ВВС music), завоевавший, по словам музыкальных критиков, высочайшее признание и принадлежащий к числу выдающихся классических исполнителей нашего времени.

В качестве солиста Александр Князев выступает с ведущими оркестрами мира и сотрудничает с именитыми дирижёрами и солистами-инструменталистами. В его репертуаре — практически все сочинения, написанные для виолончели. О масштабе творческой личности музыканта позволяет судить тот факт, отмеченный им в своих интервью, что из любви к Баху он научился играть на органе, а из любви к Моцарту сел за фортепиано, причём добился в игре на этих инструментах профессионального мастерства.